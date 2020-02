Você está satisfeito com seu salário?

Nas minhas redes sociais muitas pessoas se manifestam me perguntando se existe alguma forma para pedir aumento salarial nas empresas em que trabalham. O que me faz pensar que muitos estão insatisfeitos com sua atual condição. Segundo pesquisa da Robert Ralf, 40% dos profissionais estão insatisfeitos com salário atual e essa condição se dá porque acreditam que realizam mais funções do que as previstas na contratação, recebem menos que o mercado paga e a falta de benefícios não financeiros também contribui com o cenário.

É evidente que para a valorização acontecer é preciso que o profissional invista em suas competências técnicas, hard skills, principalmente nas comportamentais, soft skills, que hoje, diferenciam os profissionais no mercado.

Para contribuir com seu movimento, seguem alguma sugestões para que você análise e decida seguir solicitando seu reconhecimento salarial:

1. Primeiro tenha certeza que sua insatisfação é com seu salário, às vezes outros fatores precisam ser levados em consideração e que sem maiores analises você não percebe;

2. Faça pesquisa para saber quanto o mercado da sua região paga para profissionais que ocupam cargos como o seu;

3. Agende uma conversa com seu superior imediato e obviamente apresente argumentos com evidências, mostrando suas realizações e conquistas;

4. Jamais faça ameaças, se não for possível no momento o reajuste, procure compreender o que falta e se existe perspectiva de prazo para que você se programe e possa avaliar futuras decisões.

5. Se prepare para avaliar junto ao seu superior a possibilidade de inserir outros tipos de incentivos que não seja apenas o valor do salário como cursos, mentorias e outros possibilidades de ganhos.

Esse é sempre um assunto delicado, profissionais tem muitas fantasias sobre o tema e também receio de terem a iniciativa para falar sobre. É importante termos consciência de que tudo que não está caro, gera fantasia. Conversar sobre o tema é necessário, não devemos encará-lo como tabu. A conquista do que se deseja é outro passo, o primeiro é viver uma cultura onde se falar sobre salário não traga rótulos para ninguém. Pense nisso

Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.