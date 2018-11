★12/02/1918

✝16/03/1977

Lagunense nascido em 12 de fevereiro de 1918, filho de Severina (Goulart) e de Joaquim Julio de Oliveira, o saudoso Walmor de Oliveira, foi prefeito e deputado estadual, aliás por duas vezes, uma de 1959 a 1963 e outra de 1963 a 1967, nesta sendo convocado como suplente. Por sua influência, o traçado da BR-101 incluiu Laguna. Ele tem o seu lugar de destaque na história de Laguna e de Santa Catarina. Médico de formação, pela Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, desde cedo aliou a sua capacidade de trabalho em prol do próximo, ingressando na política e, sempre em contato com o povo, dirigindo-o e dando-lhe lenitivo, logo firmando largo e indiscutível prestígio. Como profissional médico dos mais reconhecidos, iniciou o atendimento por Araranguá, indo depois para a direção do Hospital de Braço do Norte. Ele também foi secretário de Estado da Saúde e atuou no Departamento de Saúde Pública do Estado, no então IAPETEC e IAPM,aqui e em Imbituba, foi chefe do Posto de Saúde em Laguna, entre outras atividades. Como prefeito, entre outras importantes ações, com recursos próprios construiu o Mercado Público, para ali levando o Paço Municipal, deixando então de pagar aluguel, Sistema de Abastecimento d’agua e telefone público para o Magalhães, escolas e ambulatórios para Passagem e Ponta da Barra, pavimentação de ruas centrais, posto do Samdu, no Campo de Fora e posto de atendimento do antigo SAPS, no centro da cidade. Como prefeito ele tinha apenas um secretário, um encarregado de obras e poucos funcionários. O município contava com um departamento de energia elétrica e outro de água. Ao lado de João Vicente, fundou a Rádio Garibaldi. Era casado com Ivonete (de Oliveira) com quem teve os filhos Joaquim, Regina, Nurse, Gláucia e Walmor. Faleceu em 16 de março de 1977. (Com a colaboração de Antônio Carlos Marega).