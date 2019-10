Ele já esteve nos gramados de todo país, jogando em times como o Grêmio e Corinthians, e chegou a jogar contra Neymar, no início da sua carreira, em uma partida entre Comercial de Ribeirão Preto e Santos. O tempo passou, ele pendurou as chuteiras, literalmente, e decidiu se dedicar ao ramo da gastronomia.

Proprietário de uma cafeteria no Centro Administrativo Tordesilhas, Wellington Santos da Silva é paulista de registro, mas já pode ser considerado catarinense de coração. Casado com Fernanda, mãe de Miguel e Daniel, o focalizado conta como tudo começou: “Nunca me imaginei trabalhando no ramo da comida. As oportunidades surgiram e eu e minha esposa decidimos abraçá-la. Ajudo no que posso na cozinha, mas minhas maiores funções estão na parte administrativa, manutenção e no atendimento ao público”.

Quando questionado sobre o que há de melhor na atual profissão, cita: “A satisfação do cliente é o que mais me realiza. Sou feliz com o que faço e receber o retorno das pessoas de forma positiva é muito gratificante”

Com uma rotina que inicia por volta das cinco horas da manhã, ele se divide entre dois estabelecimentos: “Temos uma cafeteria aqui e outra em Imbituba. É preciso conciliar o tempo e manter a qualidade nos dois lugares. Mesmo quando fecham-se as portas, ainda há muito a ser feito. Algumas vezes fico até à noite na função”.

Sobre os desafios na arte de empreender, avalia: “Acho que todos que montam seu próprio negócio enfrentam muitas despesas. Conseguir fazer esse giro, pagar os fornecedores e ainda ter o seu lucro é o mais desafiador. Também lidamos com todos os tipos de público e às vezes é preciso interagir com pessoas mais ríspidas, mas isso eu tiro de letra”.

Filho de dona Grinaura e de “seo” Raimundo, nas horas de folga, ele procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Adoro jogar futebol. Também não perco a oportunidade de brincar ou assistir a um filme com meus filhos”.