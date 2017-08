O exemplo do pai, sub-Tenente José Rech, serviu de inspiração para o policial Willian Costa Rech. Ainda criança, ao vê-lo entrar e sair da corporação, fez com que o desejo por usar a farda falasse mais alto: “Convivi com a profissão desde os tempos de menino. O decorrer dos anos só me fez aumentar cada vez mais o sonho; logo a escolha foi involuntária. Cheguei a prestar alguns concursos anteriores até conquistar a minha vaga”, recorda.

Rech estava com o também policial Josué Soares (nosso focalizado da última edição), no resgate na Ponte Anita Garibaldi, durante uma tentativa de suicídio: “O forte vento e o fluxo intenso de carros tornaram nossa ação ainda mais dificultosa, mas felizmente tudo terminou bem”.

Formado em Ciências Contábeis, com especialização em Direito e Segurança Pública, o focalizado aponta os requisitos essenciais para o seu dia a dia: “Não dispenso a oração, os companheiros de trabalho e claro, bons equipamentos”, elenca.

Com cinco anos e meio de carreira, o profissional segue firme em seus objetivos: “Meu foco é a ascensão no trabalho, conquistando novos postos na área em que já atuo”, explica.

Casado, pai de dois filhos, nas horas de folga ele procura dedicar-se exclusivamente a família: “Meus momentos de lazer são vividos integralmente com os meus filhos. Gosto muito de estar presente, brincar, levá-los à praia. Reservo um tempo apenas para praticar exercícios físicos e tocar meu violão, que são prazeres dos quais não abro mão’.

Quando o assunto é Laguna e seu desenvolvimento, ele manifesta seu ponto de vista: “Vejo que a saída norte da cidade, via Barbacena, é uma medida de urgência, pois escoaria com facilidade o trânsito que se concentra atualmente na Avenida Calistrato Muller Salles”, finaliza.