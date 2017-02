Aos 44 anos, o lagunense Wilson Cimiano Sá tem grande parte de sua vida profissional atrelada a Mercearia Ponto Final. Filho de pescador, foi no mar que começou a ganhar seu sustento, até a vida lhe apresentar novas oportunidades, as quais o focalizado revela aos leitores do JL nesta edição.

Casado com Marcia, pai de Rhayanne, a primeira experiência no ramo de alimentos foi aos 29 anos: “Lembro que na época, abriu um supermercado em Imbituba. Lá trabalhei por três anos, até decidir abrir mão da função e retornar para a pesca”.

Um dia, em uma conversa informal com o cunhado, ficou sabendo que uma mercearia no Mar Grosso, estava recrutando funcionários: “Não pensei duas vezes e fui deixar meu currículo. Como já tinha um pouco de experiência, conseguí me sobressair na entrevista e conquistei a vaga”, recorda. Desde então, Wilson é responsável pela reposição e chefe de loja, como ele define: “Respondo pela reposição das mercadorias nos expositores, atendimento dos vendedores, recebimento de produtos e pela limpeza em geral”, explica.

Quando questionado sobre o que há de melhor na atividade, pontua: “Tenho uma rotina tranquila, adoro o contato com os clientes e construí laços de amizade com meus patrões. Posso dizer que me sinto da família”. E ainda acrescenta: “Sou realizado com o que faço. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual outra vez. Através do meu trabalho, conseguí adquirir minha casa e meu carro. Tenho muita gratidão pelos 17 anos no estabelecimento”.

Nas horas de folga, é aos seus hobbies que o profissional dedica grande parte do seu tempo: “Concilio os fins de semana entre as partidas de futebol e a pesca, que deixou de ser sustento, para ser apenas uma das minhas paixões”.

Para os próximos anos, trabalhar e crescer ainda mais profissionalmente estão entre seus planos principais: “Quero me dedicar cada vez mais a Mercearia. Gosto do ambiente, dos colegas, dos clientes e claro que crescer ainda mais e assumir novas e maiores responsabilidades fazem parte dos meus ideais”, finaliza.