XXXV EREA Sul

EREAs são Encontros Regionais de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. São organizados e promovidos pela FeNEA (Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo) – entidade pública e sem fins lucrativos.

As regionais que compõem a divisão do FeNEA são: Centro, Leste, Nordeste, Norte, Sul e São Paulo, e a cada ano o ENEA (Encontro Nacional de estudantes de arquitetura e urbanismo) – momento de maior concentração de estudantes – é realizado em uma Regional diferente, respeitando-se um ciclo de seis anos. Neste ano, o ENEA acontecerá em Goiânia.

A Regional Sul abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, seguindo o rodízio nos três estados. O primeiro EREA Sul aconteceu na década de 80, e no ano de 2011, Laguna foi sede do XXX EREA, com o tema “Esqueça a consciência enlatada”. Entre a próxima terça-feira (18) e domingo (23), vai acontecer o EREA SUL (Encontro Regional de estudantes de arquitetura e urbanismo da região sul), e será realizado na cidade de Chapecó, trazendo como tema “Pluralize-se”. Justamente por Chapecó ter sido uma cidade formada por diversas tribos (índios, caboclos, colonizadores), hoje exala pluralidade.

Os Encontros têm como principal objetivo promover a troca de experiências, o debate entre os estudantes do país, o diálogo, a troca de cultura. Possuem um caráter amplo por abordarem temas relativos à arquitetura e urbanismo, assim como seu ensino, pesquisa e extensão. Busca proporcionar vivências que vão além da sala de aula.

A programação destes Encontros conta com atividades que possibilitam experiências coletivas, como oficinas, visitas guiadas pela cidade, workshops, palestras, plenários, grupos de discussão, atividades culturais, entre outros.

Os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC (campus Laguna- CERES) contam com uma delegação composta por aproximadamente 80 estudantes, e com dois delegados. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a viagem, estão organizando eventos, como os happy hours que ocorrerão até próximo da data do encontro. Esses eventos são abertos para o público em geral (alunos de outros cursos/faculdade, para a comunidade, para quem quiser participar).

(Marina Hall – Projeto de Extensão Comunica CERES)