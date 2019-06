Yvonne Greenhalgh Cabral Baumgarten

★19/04/1909

✝27/01/2004

Nascida aqui em 19 de abril de 1909, filha de Zulmira (Greenhalgh) e do ex-prefeito João Guimarães Cabral, a nossa focalizada era casada com Walter Baumgarten Jr, com quem teve as filhas Amélia (casada com o Prof. Jairo Ulysséa Baião) e Lúcia. Cedo aprendeu piano com sua mãe e sempre participava dos mais variados eventos, executando canções de então. Sempre participativa, junto com sua mãe, dona Zulmira, dona Joana Mussi e outras senhoras da Laguna, ajudou a fundar o Asilo Santa Isabel, onde exerceu o cargo de secretária por quase 50 anos, resumindo a sua vida no devotamento à família e a dedicação aos asilados. Seu hobby era a leitura, mantido até os últimos de seus dias. Faleceu aqui em 27 de janeiro de 2004.