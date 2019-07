Aos 50 anos, Zigomar Ramos Filho comemora excelente fase profissional. O filho dos saudosos, dona Maria e “seo” Zigomar, que ainda criança, vendia pela vizinhança os pastéis que a mãe fritava, aprimorou seu tino comercial e de bom vendedor com o passar dos anos e hoje, 5, presenteia Laguna com o primeiro atacarejo da cidade, “O Campeão”.

A empatia pelo universo das vendas começou cedo, como bem recorda o focalizado: “Éramos em 9 irmãos e a vontade de colaborar com a casa foi quase que por instinto. Comecei com os pastéis e um tempo depois comecei a comprar laranjas no mercado público e vendia na fila da balsa. O lucro era certo e ia direto para as mãos da minha mãe, que tão bem educou toda nossa família”.

A grande oportunidade profissional do pai de Camila, Zigomar Neto, Karine e Diego, aconteceu de fato em Florianópolis: “Fiz uma entrevista pra ingressar em uma grande empresa do ramo atacadista, do Jaime Aleixo. Fiquei nervoso e tive a sensação de que não conseguiria passar. Coincidentemente, ao sair do escritório, encontrei um conhecido e comentei que não havia ido bem. Ele disse que eu merecia a oportunidade e ficou de conversar com o proprietário. Não coloquei muita esperança, mas surpreendentemente uma semana depois o telefone tocou e estava sendo chamado”.

Dali para frente, uma parceria de sucesso começava. Para se ter noção, no primeiro ano, Zigomar foi o destaque de vendas, ganhando um carro zero como reconhecimento por seu desempenho. A classificação de primeiro lugar nas vendas se deu pelos 11 anos seguintes em que ficou na empresa.

Com o fechamento da empresa, o patrão decidiu dar uma guinada na vida profissional do lagunense: “Ele me passou clientes e fornecedores para que pudesse começar. E assim foi. Devo muito a ele, e ainda mais por toda honestidade que sempre me passou e que levo até hoje comigo”.

Os anos seguintes, foram de muito trabalho e dedicação: “Comecei a tomar gosto pela coisa. Ia visitando os supermercados e demais estabelecimentos, vendendo, recebendo e comprando mais. O dinheiro foi sobrando e troquei meu carro por uma Kombi. Fui investindo ainda mais, projetando novas compras, procurando por novos produtos além do país, explorando o mercado da China, que oferece muitas novidades”.

Atualmente com uma equipe de 10 vendedores espalhados por várias regiões do país e uma grande estrutura com estoque, Zigomar teve a ideia de montar a loja: “Era uma forma de fazer o estoque girar, oportunizar empregos para nossa cidade e oferecer algo novo para Laguna, que a partir de hoje não precisa pegar a BR para encontrar uma grande oferta de produtos.

E como nem tudo é serviço, ele aproveita as horas de folga para recompor as energias da maneira que mais gosta: “Meus dias de semana são dedicados integralmente ao serviço. Quando chega o sábado gosto de ir para minha casa na praia, fazer um churrasco, reunir a família e os amigos e me desligar dos compromissos. É a minha maneira de relaxar e recuperar o fôlego para enfrentar uma nova maratona de serviço”.