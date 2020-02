✝ Ibrahim Sérgio Bacha

Nascido em 9 de setembro de 1940, filho dos saudosos Ema e Almiro Bacha, era casado com Telma (de Oliveira), já falecida, com quem teve os filhos André Luis, Karim, Rodrigo e Almiro, que lhes deram cinco netos. Como boa parte da cidade, ele iniciou seus estudos na famosa e inesquecível “Escolinha da Dona Mimi”. Já o primário, fez no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, o ginasial no Ginásio Lagunense e o Técnico de Contabilidade na Escola Técnica de Comércio, que logo seria transformada no Colégio Comercial Lagunense. Renomado profissional da fotografia em toda a região, aliás seguindo os mesmos passos de seu pai, chegou a fazer vários cursos na área, na antiga Nashua/Xerox, com destaque para o de foto acabamento na RealColor/Kodak. Como fotógrafo, cobriu shows de famosos como Roberto Carlos, Elis Regina, Clara Nunes, Procópio Ferreira, Benito Di Paula, Maria Betânia, Chico Buarque de Holanda e Pery Ribeiro, entre outros, todos no Laguna Tourist Hotel. Todos aqui conheciam Ibrahim, que deu prosseguimento aos serviços do pai, iniciados em 1942 e cujo engajamento aconteceu quando tinha apenas 11 anos. Profisssional dos mais reconhecidos, foi homenageado com o Troféu Prensa, pela Associação Catarinense de Imprensa, indicado pelo próprio presidente da entidade, jornalista Cyro Barreto. Bacha também recebeu diploma e medalha da Associação Comercial e Industrial de Laguna, gestão de Silvio Castro. Funcionário do posto do ministério do Trabalho, em nossa cidade, onde exerceu as funções de agente administrativo, só granjeou amigos ao longo de sua vida e gozava a merecida aposentadoria. Membro ativo da Maçonaria, iniciado na Loja Fraternidade Lagunense em setembro de 1964, foi um dos membros-fundadores da Loja Tordesilhas, 53. Blondinista de primeira hora, por três gestões foi diretor financeiro do Clube Blondin. No esporte, jogou futsal pelos clubes Capitania e Bola Preta e futebol pelo Estudante.