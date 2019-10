Sepultado ontem, 3, em Laguna, o advogado Adib Abrahão Massih, 82 anos, titular da carteira OAB 383. Foi fundador da subseção da OAB local e seu primeiro presidente, entre 1980 e 1982. Ele também foi professor de História, no Colégio Comercial Lagunense, presidente do Clube Blondin e em 1978 comandou comitiva de Laguna que participou e venceu o programa Cidade X Cidade, do Programa Silvio Santos. Confira um pouco mais da sua história:

Filho de dona Ondina (Abrahão) e de Miguel A Massih, já falecidos, o Dr. Adib Abrahão Massih exerceu a profissão de advogado desde 1956; portanto foram praticamente 63 anos, iniciando como solicitador acadêmico, no escritório de seu grande amigo e mestre, Dr. João de Oliveira, o qual marcou tanto a sua vida, e que faleceu no dia de seu aniversário, 01/03/1956. Foi casado com Marlene (Teixeira) e tem três filhos: Adriano (Advogado), casado com Letícia Damiani Massih, Andréa (Assistente Social) e Alessandra (Advogada). Possui também cinco netos: André e Gabriel Damiani Massih, Anna Dora Massih Beckauser, Bruno e Bárbara Massih de Oliveira. No escritório, localizado à rua XV de Novembro, além do Dr. Adib, trabalha o Dr. Adriano. Seus estudos primários fê-los no Colégio Stella Maris, o ginasial no Ginásio Lagunense e o 2º grau no Colégio Estadual do Paraná e Colégio Iguaçu, ambos em Curitiba. Em todos, conseguiu várias primeiras colocações, participando tanto em Laguna quanto em Curitiba, de múltiplas atividades estudantis, inclusive presidente do CECEP (Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná). Na capital paranaense residia na Casa do Estudante e integrou a diretoria CEU. Trabalhou no Diário do Paraná, como chefe de revisão e ingressou no CPOR, formando-se como Oficial da Reserva em 1957. Convocado como oficial do Exército, serviu no 2º R.I. em Curitiba, ingressando na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. Posteriormente, reconvocado para o Exército, foi transferido para Florianópolis, 14º BI (atual 63º), tendo oportunidade de comandar todas as Companhias, além do Pelotão de Honra ao Presidente da República, no Teatro Álvaro de Carvalho e Palácio da Agronômica, nas solenidades de instalação da Usina Jorge Lacerda. Na Faculdade de Direito da Universidade de Santa Catarina, concluiu seu curso em 1958, sendo um dos oradores da Turma. Embora exercendo sua Advocacia em várias comarcas do Estado, como o fez até então com seu filho, jamais saiu de Laguna, embora prestando consultoria e assistência jurídica a Empresas de outras comarcas, como da Companhia Docas, de Imbituba, durante 38 anos. No Tribunal Popular do Júri, viveu os melhores momentos de sua vida, afirmava o Dr. Adib, em Laguna, Florianópolis, Imbituba, Santo Amaro da Imperatriz e muitas outras comarcas. Enfrentou, especialmente em Laguna e Florianópolis, os maiores advogados criminalistas do Estado e também do Rio Grande do Sul. Foi professor durante anos, no Stella Maris, CEAL e Colégio Comercial Lagunense, Procurador do Município de Laguna, durante 16 anos. Também foi Advogado da Associação Comercial e Industrial de Laguna por mais de 20 anos. Foi sócio remido, benemérito e o presidente de honra de sociedades e clubes lagunenses, sendo do Blondin, presidente por seis anos. Aliás, quando de sua administração, aqui se apresentou a rainha da uva de Caxias do Sul, senhorita Silvia Ana Celli, a qual outorgou ao Dr. Adib em nome do prefeito daquela cidade, a Medalha e o Diploma do município. Coordenou a participação de Laguna no Programa Silvio Santos, Cidade contra Cidade, conseguindo ganhar três carros, rifados em benefício das entidades filantrópicas lagunenses. Advogado jubilado, após 50 anos de exercício profissional, solenidade que aconteceu com a presença da Diretoria Regional em Laguna, no Clube Congresso Lagunense. Foi presidente do Rotary Club de Laguna por muitos anos, com 100% de freqüência. Fez parte da SOAMAR – Sociedade Amigos da Marinha. Quando perguntado qual profissão que escolheria, se a vida voltasse ao seu início, a resposta era a mesma: ADVOGADO.