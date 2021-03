10 anos da Ecoserv Ambiental

Empresa devidamente regulamentada nos órgãos ambientais, a ECOSERV AMBIENTAL está comemorando 10 anos de atuação no ramo de dedetização, saneamento e prestação de serviços.

Devidamente licenciada para transporte de efluentes de resíduos industriais e domésticos, sabe-se que no setor de esgoto, a empresa dispõe de estação própria de tratamento de efluentes, tudo com equipamentos de última geração.

Atendimento diário à avenida Calistrato Muller Salles, 1423, no Portinho e pelos telefones 3644.6826/99695.9495.