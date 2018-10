A Rádio Transamérica, a nossa 103.1, está dando a largada para as comemorações dos seus 10 anos, dividindo toda essa emoção com seus ouvintes.

E já está no ar a Promoção 10 Anos Transamérica, com o ouvinte concorrendo a 10 super prêmios especiais, como uma MOTO HONDA BIZZ 125/2019, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BICICLETA, RELÓGIO E ÓCULOS MORMAII, CÂMARA GOAL PRÓ, VALE COMPRAS E MUITO, MUITO MAIS…..

Para concorrer basta visitar um dos nossos parceiros, preencher o cupom corretamente e ficar na torcida.

Divulgação dos ganhadores será no dia 21 de dezembro, ao vivo em nossa programação, nas redes sociais da emissora e no Jornal de Laguna. Então bora participar e boa sorte a todos!