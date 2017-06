Depois de amanhã (18) será realizada aqui a segunda edição da prova 10 Milhas de Anita, integrante da 4ª etapa do Ranking Cortuba 2017. A largada oficial está prevista para às 7h30min, na Praça da República Juliana, em frente ao Museu Anita Garibaldi.

As 10 Milhas de Anita é uma prova de 16 quilômetros que pode ser disputada de forma individualmente ou em trio. O percurso é muito variado: calçamento, asfalto, estrada de chão, praias e trilhas e inclui passagem pelas ruas do Centro Histórico, Molhes, praias do Mar Grosso e Gi e pedra do Iró.

Faixas etárias

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site do Cortuba (www.cortuba.com.br).

Masculina: 18 à 24 anos; 25 à 29 anos, 30 à 34 anos; 35 à 39 anos, 40 à 44 anos; 45 à 49 anos; 50 à 54 anos, 55 à 59 anos, 60 à 64 anos; e mais de 65 anos;

Feminina: 18 à 24 anos; 25 à 29 anos, 30 à 34 anos; 35 à 39 anos, 40 à 44 anos; 45 à 49 anos; 50 à 54 anos, 55 à 59 anos, e mais de 60 anos;

A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por faixas etárias é a que o atleta terá no dia 31 de dezembro de 2017. Como todas as provas do ranking, esta etapa também terá prova infantil e para pessoas com deficiência (PcD). As duas terão largada antes, às 10h.

Mais informações

Dúvidas ou informações técnicas, esclarecer com a organização, através do cortuba@hotmail.com ou do telefone (48) 9.9952-0255, com o diretor geral Luís Antônio dos Anjos Bittencourt.