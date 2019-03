100 anos da Citroën e 18 anos da Le Monde

Para marcar os 100 anos da Citroën e os 18 anos da Le Monde, desde segunda-feira, 18, até o próximo dia 31, acontece uma exposição no Beiramar Shopping, em Florianópolis.

No mall central do Shopping, através de painéis, estão expostos os principais momentos da história dessa marca de automóveis que a família Füchter tem a honra de representar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Também está exposto, um exemplar praticamente original de um dos carros mais icônicos criados por André Citroën, um Traction Avant 1949, primeiro carro do mundo a ter tração dianteira e chassi monobloco, o que, para a época, era uma verdadeira ruptura nos conceitos construtivos.

Para completar, uma seleção do novíssimo SUV Citroën C4 Cactus.