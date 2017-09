11ª Primavera dos Museus em Laguna

Mais uma vez, Laguna estará participando da 11ª Primavera dos Museus, de segunda-feira (18) até o outro domingo (24), tendo como tema “A cidade como Museu: jardins e praças e suas histórias”, oferecendo duas oficinas, uma com a museóloga Luciana Silveira e outra com o fotógrafo e publicitário Wagner Alves, com coordenação da Fundação Lagunense de Cultura.

A programação

18 a 24 – Visitação gratuita ao Museu Histórico Anita Garibaldi e Casa de Anita.

18 – Visita Mediada: A cidade como Museu: Jardins e praças e suas histórias. Arquiteta Liliane Monfardini Fernandes de Lucena, Iphan.

20 – 18h30min – Lançamento Edital Ocupação do Memorial Tordesilhas para exposições temporárias e apresentações culturais. Local: Memorial Tordesilhas. Apresentação musical acústica.

21 – 14h às 17h – Minicurso. Local: Museu Histórico Anita Garibaldi.

Segurança em Museus, com a professora Dra. Luciana Silveira Cardoso, coordenadora do Curso Bacharelado em Museologia da UFSC. Serão 15 vagas, com inscrições gratuitas, através do e-mail museulaguna@gmail.com

Dias 22 e 23 – Oficina fotográfica com Wagner Alves.

Serão 20 vagas, com inscrições gratuitas através do e-mail museulaguna@gmail.com

22 – 14h às 18h – Local: Memorial Tordesilhas.

23 – 09h às 12h – Saída Fotográfica – Jardins e Praças.

Objetivo da saída fotográfica: observar Praças, Jardins e suas histórias: espaço de resistência da cultura, importância do espaço público, espaços de identidade local e democrático e papel do espaço público.

Pilares como briefing: pessoas que utilizam o espaço; flores e plantas; estilo arquitetônico. Todos os tipos de material para a captação serão aceitos, como: câmeras, smartphones e tablets.

Mediação do fotógrafo e publicitário Wagner Alves.

Alves é diretor de arte publicitária, com foco em clientes de moda e varejo com 10 anos de mercado. Já atendeu contas nacionais e internacionais. O interesse pela fotografia surgiu no meio do caminho da carreira publicitária, com uma investigação maior sobre arquitetura, seu trabalho investiga noções da emoção humana, espaço e forma.