Viva o Melhor do Verão 2019

Na última quarta-feira, 20, nos despedimos do Verão e na edição de hoje encerramos o especial “Viva o Melhor do Verão”. Ao longo dos últimos meses, mais precisamente em 21 edições, destacamos o que a cidade tem de melhor, seus pontos turísticos, atrações, programação de shows e eventos, contando com o apoio de estabelecimentos e empresas lagunenses, que são destaque pela qualidade e credibilidade de seus produtos e serviços. Em ritmo de despedida da estação – mas não da oportunidade de vivermos Laguna intensamente, afinal temos o prazer de aqui vivermos – elencamos informações e sugestões dadas pelo JL que merecem “bis”. Confira:

Praias

Nome do Local Bairro / Região Tamborete Ponta da Barra/Ilha Gravatá Ponta da Barra/Ilha Maneloni Ponta da Barra/Ilha Tereza Passagem da Barra/Ilha Ilhota Passagem da Barra/Ilha Grande Ilha Galheta Ilha Cardoso Farol/Ilha Cigana Farol/Ilha Prainha Farol/Ilha Itapirubá Sul Itapirubá/Norte Sol Sol/Norte Gí Gí/Central Cabeçuda Cabeçuda/Central Iró Gí/Central Mar Grosso Mar Grosso/Central Molhes Mar Grosso/Central

Principais pontos turísticos

Nome Tipo Bairro Museu Anita Garibaldi Histórico Centro Casa de Anita Histórico Biográfico Centro Casa Pinto D’Ulyssea Histórico Biográfico Centro Fonte da Carioca Histórico/Natural Centro Mirante Morro da Glória Natural Centro Farol de Santa Marta Histórico/Natural Farol de Santa Marta Pedra do Frade Natural Praia do Gi Docas do Mercado Histórico/Natural Centro Igreja Santo Antônio Histórico/Religioso Centro Tratado de Tordesilhas Histórico Centro Ponte Anita Garibaldi Construção Cabeçuda

Cachoeiras

Nome do Local Bairro/Região Trilhas do Bananal Bananal/Ribeirão Cachoeiras do Parobé Parobé/Ribeirão Cachoeira N.S. de Lourdes Ribeirão Pequeno/Ribeirão

Farol

Um dos destinos mais pesquisados no Google, o Farol de Santa Marta é um daqueles lugares perfeitos para quem quer desfrutar de uma vista paradisíaca e ter contato com a natureza. Muito frequentada por turistas, a localidade tem encantos que vão além de seu mar. O Farol, instrumento de sinalização da Marinha, que virou ponto turístico ao acaso, tem seu acesso externo liberado aos visitantes, sendo que o passeio em sua parte interna necessita de agendamento prévio com a Capitania dos Portos de Laguna. Na comunidade, que teve toda a rodovia SC-100 asfaltada, ainda é possível visitar uma bela Capela, enormes sambaquis e sítios arqueológicos. Além da Prainha, localizada no “centrinho” , ainda fazem parte do Cabo de Santa Marta: Cardoso, Cigana e a Praia Grande. Todas são indicadas para banho e surfe.