137 anos da Carlos Gomes

Das mais reconhecidas em Laguna e região, a Sociedade Musical Carlos Gomes, na segunda-feira, 8, completará 137 anos de existência. Inicialmente fundada com o nome de Santa Cecília, homenageando o padroeiro dos músicos, isto em 1882, teve como fundadores Domingos Henrique Dias, Pedro Felisberto, Manoel Luiz da Silva, Cesário Miranda, Manoel Leocádio, Franklin Nascimento, José Alano e Joaquim Benedito de Assunção, ele que também foi o seu primeiro maestro. Hoje constituída por 60 integrantes, em sua grande maioria por jovens estudantes, a manutenção da nossa querida banda musical, é realizada por seus dedicados diretores, sempre reivindicando apoios nas mais diversas esferas.

Presidentes

Há alguns anos presidida, (na verdade desde 2005), e regida por Deroci de Oliveira, já contou como presidentes Joaquim Benedito de Assunção (1882-1896), Marcolino Cabral (1896-1922), Boaventura Barreto(1923-1927), Antonio Felisbino da Rosa (1928-1937), Francisco Fernandes de Oliveira (1938-1942), Pedro Rosa (1943), Erlindo Amboni (1944-1945), Antonio Roque Filomeno (1946-1947), Francisco Pestana (1948-1977), Igor Ezequiel Ivanov (1978-1980), Nivaldo Andrade Martins (1981-1985), Adroaldo Pacheco (1985-1987), Jairo Duarte (1987-1988), Jayson Prates Silva (1989-1990), Nivaldo Andrade Martins (1991-1992), Edio Macuco (1992-1993), Antonio de Pádua Heleodoro de Souza (1993-2004), Deroci de Oliveira (2005-2017), e o atual Carlos Alberto de Oliveira Miró, cujo o mandato irá até o próximo dia 20.

Regentes

Entre os regentes, Joaquim Benedito de Assunção, Bonifácio Gil, Manoel Juvêncio Fernandes e o próprio Deroci de Oliveira entre outros.

Festas

É comum ver-se a Carlos Gomes abrilhantando as mais diversas festas religiosas e eventos da cidade e em outros municípios catarinenses, lembrando que há alguns anos gravou um CD.

PAC

A restauração do sobrado da banda, localizado à rua Fernando Machado, no centro histórico entre os projetos contemplados pelo PAC das Cidades Históricas, do Governo Federal, continua em obras.

Coquetel

Na segunda-feira, 8, após o costumeiro ensaio, a diretoria oferecerá um coquetel aos músicos, no Iate Clube de Laguna.

Diretoria

Presidida por Carlos Alberto de Oliveira Miró, a nossa importante corporação musical conta com Bianca Silva de Oliveira Vieira, vice-presidente, Stivison Gomes Freitas, secretário, Suellen Silva de Oliveira Gonçalves, 2° secretário, Jones José Leandro da Silva, tesoureiro, Diego Xavier Gardenghi, 2º tesoureiro, Deroci de Oliveira, diretor musical, Erivelton Vergílio Miguel, diretor de patrimônio, Luiz Fernando Nandi Vicente procurador jurídico e Bruna Magalhães, Bekhen de Souza de Oliveira, Émerson Silva Oliveira, Cleber Gonçalves Siqueira, do conselho fiscal.