138 anos da Carlos Gomes

Das mais reconhecidas em Laguna e região, a Sociedade Musical Carlos Gomes, na quarta-feira, 8, completará 138 anos de existência. Inicialmente fundada com o nome de Santa Cecília, homenageando o padroeiro dos músicos, isto em 1882, teve como fundadores Domingos Henrique Dias, Pedro Felisberto, Manoel Luiz da Silva, Cesário Miranda, Manoel Leocádio, Franklin Nascimento, José Alano e Joaquim Benedito de Assunção, ele que também foi o seu primeiro maestro. Hoje constituída por 60 integrantes, em sua grande maioria por jovens estudantes, a manutenção da nossa querida banda musical, é realizada por seus dedicados diretores, sempre reivindicando apoios nas mais diversas esferas.

Presidentes

Há alguns anos presidida, (na verdade desde 2005), e regida por Deroci de Oliveira, já contou como presidentes Joaquim Benedito de Assunção (1882-1896), Marcolino Cabral (1896-1922), Boaventura Barreto(1923-1927), Antonio Felisbino da Rosa (1928-1937), Francisco Fernandes de Oliveira (1938-1942), Pedro Rosa (1943), Erlindo Amboni (1944-1945), Antonio Roque Filomeno (1946-1947), Francisco Pestana (1948-1977), Igor Ezequiel Ivanov (1978-1980), Nivaldo Andrade Martins (1981-1985), Adroaldo Pacheco (1985-1987), Jairo Duarte (1987-1988), Jayson Prates Silva (1989-1990), Nivaldo Andrade Martins (1991-1992), Edio Macuco (1992-1993), Antônio de Pádua Heleodoro de Souza (1993-2004), Deroci de Oliveira (2005-2017), e o atual Carlos Alberto de Oliveira Miró, cujo o mandato irá até março do próximo ano.

Regentes

Entre os regentes, Joaquim Benedito de Assunção, Bonifácio Gil, Manoel Juvêncio Fernandes e o próprio Deroci de Oliveira entre outros.

Festas

É comum ver-se a Carlos Gomes abrilhantando as mais diversas festas religiosas e eventos da cidade e em outros municípios catarinenses, lembrando que há alguns anos gravou um CD.

PAC

A restauração do sobrado da banda, localizado à rua Fernando Machado, no centro histórico está entre os projetos contemplados pelo PAC das Cidades Históricas, do Governo Federal. Está praticamente concluído, devendo ser entregue ainda no 1º semestre.

Diretoria

Presidida por Bianca Silva de Oliveira Vieira, a nossa importante corporação musical conta com Edvaldo Andrade de Souza, vice-presidente, Tuany de Souza, secretário, Suellen Silva de Oliveira Gonçalves, 2° secretário, Bruna Magalhães, tesoureiro, Diego Gardenghi, 2º tesoureiro, Deroci de Oliveira, diretor musical, Erivelton Vergílio Miguel, diretor de patrimônio, Rodrigo Moraes, procurador jurídico e Stivison Gomes Freitas, Gerenaldo Silva, Elvis Palma e André Luiz, do conselho fiscal.