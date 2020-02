Lidar com o público e trabalhar na área de vendas “está no sangue” de Beatriz Bernardo Maurício. Foi em Orleans, cidade onde nasceu, que a então menina, acompanhava o pai, “seo” José, na administração do comércio da família.

Há cerca de três anos, a focalizada decidiu deixar sua terra natal e investir na cidade juliana: “Sempre gostei muito de Laguna e quando surgiu a oportunidade de morar aqui, não pensei duas vezes. Trouxe toda estrutura da minha loja para cá”, explica.

Mãe de Renê, Rafael e Lucas, a orleanense é dona de uma rotina que começa ainda cedo:

“Acordo por volta das 7h, tomo um café e sigo para a loja. Abro as portas e assim começo mais um dia de trabalho. Saio para o almoço e no retorno, logo em seguida, ficando até o fechamento. Quando chego em casa, agora no verão, gosto de curtir o final de tarde, seja pedalando ou indo dar uma volta na praia”.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, pontua: “Não me vejo fazendo outra coisa. Amo o contato com o povo. Interagir com as pessoas, vender, fazer as compras de mercadorias e gerenciar a equipe de vendedores”.

Se o assunto é a terra de Anita, Beatriz manifesta sua opinião sobre quais são as necessidades de melhorias em seu ponto de vista: “Acho que é preciso dar uma maior atenção a pavimentação, ao esgoto no Mar Grosso e investir um pouco mais no turismo”.