Br-101 Sul: contrato dia 28 de maio

Vencedor do leilão realizado dia 21, para cuidar do trecho sul da Br-101 Sul, incluídas as quatro praças de pedágio, o presidente da CCR, Eduardo Camargo, disse que a oferta de R$ 1,97 para a tarifa em nossa região, foi responsável e feita com muita segurança. “Já temos a ViaSul (no litoral norte do Rio Grande do Sul) e incorporamos todas as sinergias que podemos ter com a concessionária na projeção de tráfego. Além de adicionar os 220 quilômetros, também atuaremos com as atuais prestadoras de serviços da ViaSul para a nova concessão, para que possam se apropriar tanto de manutenção quanto de conservação da via”, afirmou Camargo.

A assinatura do contrato com a vencedora é estimada para 28 de maio, data que marca o começo da administração da estrada. Definitivamente melhor do que a velocidade, é a qualidade na informação!

IPTU com descontos

Moradores e comerciantes do centro histórico, mesmo que tenham recebido carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), têm direito a descontos que vão até 80%, desde que tenham procurado a prefeitura até o mês de outubro. Fala-se que 70% dos proprietários promoveram as respectivas habilitações. Ainda na área de tombamento, envolvendo o IPHAN, até março devem ser concluídas as obras de reforma e ampliação do Clube União Operária e até o final do ano, as do Clube Blondin e da Estação Ferroviária, no Campo de Fora. Quanto as obras do Clube Congresso Lagunense, a previsão é de que estejam concluídas em abril de 2021.

Sobre a caixa d’água do Jerônimo Coelho

Fruto de insistentes contatos de leitores com a redação do JL, a tal caixa d’ água construída na reforma e ampliação da Escola Jerônimo Coelho, onde funcionará o Colégio Militar, o IPHAN recomendou a diminuição da sua altura, o que a empresa já está providenciando.

Leilão do antigo BESC

Leilões de São Paulo, conhecida empresa que atua no setor, anunciando para o dia 26 de março, leilão de imóveis do Banco do Brasil em várias regiões de Santa Catarina, aí incluída Laguna, com a edificação que por muitos anos abrigou a agência do BESC em nossa cidade.

Homenagem a Glorinha Pegorara

Das mais oportunas a homenagem que o conhecido Bloco do Barulho, fez na segunda-feira, 23, a Glorinha Pegorara, que ao lado do marido, o sempre lembrado Sidney Pegorara que muito contribuiu com a boa música nos mais diferentes lugares da cidade juliana. No registro, o presidente Rogério Manoel Fernandes e esposa, Tânia, com a homenageada, acompanhada da filha, jornalista Denise e do neto Guilherme. No movimentado dia, também, pelos mesmos motivos, foi homenageado, igualmente, o nosso querido Helinho da Vila. Entre outros dirigentes, o bloco contou e conta também com Jefferson Araújo Crippa, o conhecido Finho.

✝Jarém Araújo

Sepultado ontem, 27, em nossa capital, aos 83 anos, Jarém Araújo, com quem trabalhamos e muito aprendemos no antigo Diário Catarinense, então pertencente aos Diários Associados de Santa Catarina, onde ele era responsável pela página de esportes. Trabalhou também na Rádio Anita Garibaldi e no setor de Relações Públicas dos governos Celso Ramos e Antônio Carlos Konder Reis.