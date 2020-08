Eleições 2020: Série de entrevistas com pré-candidatos

Seguindo com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Laguna, com o objetivo de ajudar a população a conhecer cada um deles e mostrar o que pensam sobre importantes temas da cidade, hoje, o leitor conhecerá um pouco mais sobre Gilberto Sousa da Silva, 55 anos, filho de Joana e Pedro Antunes da Silva. Casado com Gisele, é pai de Matheus, Paola e Raísa. Comerciante no ramo de automóveis, atua também na Carcinicultura, tendo sido vice-presidente da ACAq em SC; Patrik da Silva Paulino, 32 anos, filho de Angelina e Adilson Paulino. Casado com Suel, é pai de Valentina. Supermercadista há 15 anos, é formado em Administração. Foi presidente da Acil.

O que te motiva a sair como candidato a prefeito de Laguna?

O desejo de contribuir com a cidade. Sei que é possível fazer mais, trazer Laguna para o século 21. Chega de Laguna já teve, nossa cidade pode brilhar o tempo todo, explorando, ao mesmo tempo, os segmentos produtivos: comércio, pesca, turismo, indústria.

Quais as obras mais urgentes para cidade em seu ponto de vista?

Investimentos em infraestrutura, como estrutura para o turismo: revitalizar os pontos turísticos e estruturar os ainda inexplorados. Isso irá atrair pessoas, incentivará novos investimentos e poderá movimentar rapidamente a economia local. Nosso turista da praia deve ter atrativos que o façam ir ao centro histórico e visitar nosso comércio. Avançar na busca com o Estado a construção da ponte sobre o canal, integrando nossa orla. Também a melhoria dos espaços públicos de serviços, como reforma e ampliação de unidades de saúde, como a Policlínica e ESF’s. Obras para a melhoria da pesca, seja artesanal ou industrial (Exemplo, incentivar o uso de kit solar para pesca artesanal, apoiando nossos pescadores). É um segmento econômico que precisa ser incentivado, então pensamos que investir em obras neste setor é investir na nossa matriz produtiva.

Qual o principal problema da cidade hoje?

Economia e renda, desemprego. Precisamos aquecer a economia. Sou um conhecedor de meios para retomada do emprego. Faremos a diferença. Um dos exemplos é a carcinicultura. Lembro: onde não se produz, não se consome ou sub consome, então precisamos atrair e incentivar investimentos em todos os setores que citamos. Buscar a parceria público privada e incentivos fiscais aos investidores.

Qual ação tomada pelo atual prefeito que você não faria?

Eu terei maior aproximação com representantes do município. O Prefeito toma decisões, mas escuta pouco os representantes, veja um exemplo, recentemente ele proibiu o surf sem ouvir a Associação dos surfistas. Além disso, não poderia tirar férias num momento de extrema necessidade de liderança no enfrentamento da pandemia e da crise econômica.

Quais as áreas que o candidato deve dar prioridade no seu plano de governo?

Sem querer parecer repetitivo, mas as áreas de prioridade são, em primeiro lugar, medidas de recuperação sócio econômica no pós pandemia, o que é o desafio de todo governante. Em paralelo, educação, desenvolvimento sócio econômico, segurança e projetos sociais.

Se for eleito, vai priorizar um secretariado técnico ou político?

Os dois. Se não colocar um sem noção da área que for gerir, vamos pecar nas ações. Se colocar um somente técnico, nem vocês da imprensa ele vai atender.

Quais os acertos e erros do governo municipal nos últimos anos em nossa cidade?

Não vou fazer uma resposta extensa, até porque acredito que ninguém melhor que o povo para responder a esta questão. O Prefeito ampliou o anel viário para entrada e saída da cidade. Pecou em não buscar ideias de setores que podem ajudar em muito Laguna a se desenvolver.

Laguna tem um grande problema na questão de geração de empregos. Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você tomará para mudar o quadro de desemprego na cidade?

Já abordei isso um pouco antes. Mas retomo o raciocínio: incentivo em investimentos nos segmentos de pesca, turismo e serviços. Incentivos fiscais para novos investimentos e a busca por parcerias público privadas. A pesca, que é um segmento que conheço relativamente bem: a retomada da carnicicultura é uma possibilidade real. Você sabe o quanto gera de economia, emprego e renda uma fazenda de camarão? É lucrativa e gera rende e empregos diretos e indiretos.

Diante de tanta deficiência nos postos de saúde (medicamentos, falta de profissionais), quais ações você tomará para sanar esse tipo de problema?

Gestão qualificada. Precisamos intensificar o controle e a distribuição dos recursos. Ampliar a ação do Governo do Estado e Federal através de insistentes diálogos. Uma questão muito em pauta na cidade: a UTI. Onde buscar recursos?

A resposta não é fácil, mas é uma necessidade a ser vista. Então é preciso que toda a sociedade se mobilize, sob a liderança do gestor municipal, buscar meios de manter a UTI. Os custos são muito altos, mas necessários.

No âmbito municipal (sem contar os esforços do Estado e União) quais deveriam ser as ações para acolher e proteger as empresas durante a pandemia?

Com parecer jurídico é claro, buscar congelar dívidas sem juros. Criar parcelamento de dívidas contraídas com o município. Adotar protocolos e junto com as empresas manter ao máximo o setor comercial/empresarial aberto, desde que adotando medidas de segurança aos trabalhadores e clientes. Exemplo: um restaurante com regras de distanciamento.

Vejo dezenas de oportunidades não exploradas na nossa cidade, muitas coisas a serem feitas em todos os bairros.

Condomínio empresarial. A grande âncora da nossa economia é a falta de diversidade econômica. E por isso criaria o mais breve possível um condomínio empresarial que possa oferecer além de espaço físico, condições de trabalho e de desenvolvimento tecnológico, técnico e de inovação para as empresas se desenvolverem em diferentes áreas de atuação.

Como citei, o desenvolvimento econômico está emperado na falta de diversidade de empresas e empregos.

Atualmente eu reveria as condições da licitação dos box do mercado público. Valores e a forma como foi colocado inviabiliza qualquer empreendimento a ter sucesso naquela área.

Geração de emprego por meio de estímulos econômicos.

Na essência do servidor do que é público está a política.

Vejo que são falhas as escolhas que optam apenas por uma dessas opções.

O secretário do governo municipal além da necessidade de ter o conhecimento técnico na área, ele deve possuir a qualidade de um bom político, para poder desenvolver bem o seu trabalho.

Vendo de fora, o atual governo conseguiu de uma certa maneira organizar toda administração municipal e realizou obras importantes de pavimentação em vias importantes da cidade.

Faltou articulação na câmara de Vereadores em vários momentos do mandato.

Como citei anteriormente, vejo que a criação de um condomínio empresarial poderia estimular a economia da cidade.

Todos os setores da saúde pública do país foram bombardeadas de demanda nos últimos tempos.

Não vejo como falha exclusiva da nossa cidade. Mas vejo que podemos planejar com maior eficiência toda a cadeia logística e de atendimento da secretaria de saúde e dar muito mais agilidade e conforto aos usuários.

Para proteger as empresas da pandemia do COVID-19, a prefeitura deveria ter provocado mais diálogo com as empresas e entidades de classe. Ficou nítido que o fechamento de lojas e empresas não colaborou em nada com enfrentamento a pandemia.