Samir Ahmad

Mesmo que com as restrições, as solenidades de posse do prefeito Samir Ahmad, ganharam o devido destaque da nossa gente que espera muito do novo alcaide. Na segunda-feira,4, pela manhã, ele foi ao “Café com o prefeito”, com Batista Cruz, na Difusora e que será repetido todas as semanas. Ahmad disse que vai valorizar a nossa questão cultural, não quer carros locados e dentro das possibilidades, correr do aluguel e ocupar imóveis do município, citando um na subida do Hospital. Disse também que onde os moradores já compraram as lajotas, logo providenciará o calçamento das ruas. E disse muito mais, merecendo o crédito de todos.

Governador Moisés em Laguna

Como faz há muito tempo, o Governador Carlos Moisés e esposa, Késia, passaram o fim de ano na casa de praia de Ypuã, em nossa cidade. E no domingo, deu uma informação: ele pretende buscar uma conversa com o prefeito Samir Ahmad e órgãos ambientais, visando a regularização de áreas à beira mar, onde muitas pessoas possuem terrenos, recolhem o IPTU há anos, mas não podem construir no local. A idéia é que em áreas onde de fato não seja possível construir, os proprietários recebam uma indenização e onde for possível, haja regulamentação e liberação. Moisés se propõe a tentar encaminhar solução para um problema que se arrasta há anos.

Rhoomening na Câmara

O Vereador Rhoomening Rodrigues (PSDB), foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Laguna, recebendo 12 dos 13 votos possíveis.Lembrando que o seu partido conta com apenas dois edis.

Deputado Daniel Freitas

Por intermédio do desportista Amauri Luckina, o deputado Daniel Freitas (PSL) em data a ser marcada nos próximos dias, será agraciado com uma camisa do Flamengo, devidamente autografada por Zico. Enaldo dos Santos também receberá o seu presente, igualmente autografada pelo Galinho de Quintino.

Criadores da Urna Eletrônica

Pelo menos, três de cada quatro brasileiros, apoiam a urna eletrônica, vejam só, criada por dois lagunenses ilustres, os irmãos desembargador Carlos e Roberto Prudêncio, aqui carinhosamente chamado de Perfil.

Gean Loureiro

2021 ele iniciou com o pé no acelerador. A dupla Gean prefeito e Topázio vice, na capítal, já estão devida e oficialmente empossados e lançaram um plano de retomada e estímulo à economia, com o pacote prevendo geração de novos empregos, auxílio à empreendedores e capacitação em áreas onde há vagas no mercado, mas falta mão de obra qualificada.

Tati Teixeira

A deputada Thatianne Teixeira (MDB), tomou posse no Parlamento catarinense em ato realizado na última segunda-feira, 4. Na condição de quarta suplente, a parlamentar ocupa a vaga do deputado Mauricio Eskudlark (PL) licenciado para tratar de assuntos particulares por 30 dias.

✝Aurino Alves de Souza

Falecido dia 1º, foi sepultado na vizinha Imbituba, o Procurador de Justiça Aurino Alves de Souza, 70 anos, dos quais 38 no Ministério Público de Santa Catarina e como tal, atuando em comarcas como as de Laguna, Imbituba, Bom Retiro,Orleans, Blumenau e Joinville e há algum tempo em nossa capital, onde coordenou o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude e de Recursos Criminais. Em 2017 foi sub procurador geral para assuntos jurídicos do MPSC.Atualmente era procurador de Justiça da área criminal. No período que atuou em Laguna, amigo dos amigos, gostava de jogar futebol na AABB. Sua esposa, Rosália, atuou como professora na hoje Escola de Ensino Almirante Lamego.