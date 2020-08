171 anos da morte de Anita

Matéria publicada no jornal Zero Hora, de terça-feira, 4, registrando os 171 anos da morte da nossa Anita Garibaldi, fez com que o historiador Adilcio Cadorin enviasse uma carta ao titular Ricardo Chaves, em face da publicação de uma foto, que não é da heroína. Confira a carta na íntegra:

Laguna, 04 de agosto de 2020

Ilmo. Sr. RICARDO CHAVES – ricardo.chaves@zerohora.com.br

DD. Jornalista do Jornal ZERO HORA.

Porto Alegre- RS

Senhor Jornalista:

O CulturAnita – INSTITUTO CULTURAL ANITA GARIBALDI, entidade criada para preservar a memória, os feitos e a história da Heroína Anita Garibaldi, constituída desde 1998, devidamente inscrita no CNPJ sob número 03.075.168/0001-54, com sede e foro na cidade de Laguna/SC, vem, respeitosamente, por seu diretor e fundador abaixo assinado, com a expressa autorização de sua diretoria, dizer e esclarecer o que segue:

Na data de hoje, V.Sa. publicou uma excelente matéria no Jornal Zero Hora, sobre a morte de Anita Garibaldi, retratando os fatos com bastante fidelidade, pelo que somos grato.

No entanto, a foto da senhora de pé, indicada como se fosse a heroína Anita, não procede. Trata-se de fotografia de uma mulher que teria problemas criminais nos EEUU, cuja foto foi feita nos primeiros anos de 1900.

Esta mesma manifestação temos feito à outras entidades e órgãos de divulgação que tem reproduzido este lapso, que está sendo corrigido e foi contestado pela A.N.V.R.G – Assozziacione naticiona Veterani Reducci Garibaldini, com sede em Roma, na Itália, e dirigida pela bisneta do casal Garibaldi que também se chama Annita Garibaldi Jalett.

A fim de prestar maiores esclarecimentos, lembramos que Anita nunca foi fotografada porque quando ela faleceu em 1839, a fotografia não estava a disposição da população porque não havia sido inventada.

Por derradeiro, tomamos a liberdade de informar que a pessoa física do signatário é biógrafo de Anita, com cinco livros editados sobre a mesma, além de ser o representante para a América Latina do convênio denominado “Dois Mundos e Uma Rosa para Anita”, que o CulturAnita celebrou com diversas instituições garibaldinas e órgãos dos governos da Itália, do Uruguai, de San Marino e do Brasil, visando a preparação de eventos que deverão acontecer nos quatro países no ano de 2021, quando será comemorado o Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi.

Assim, feito este esclarecimento, como forma de evitar e prevenir a continuidade deste equívoco que sabemos ser involuntário, encarecemos que V. Sa., se possível, registrem em sua próxima edição esta correção, que será de grande utilidade e proveito, face ao fato de que seu veículo, o Jornal Zero Hora, tem grande circulação e poderá nos ajudar de forma substancial a corrigir esta equivocada identificação desta foto que não é de Anita.

Por oportuno nos colocamos a sua disposição em nosso e o convidamos a visitar o facebook e o site do CulturAnita, além do whats (48-99629-7881), do blog e do canal de youtube do signatário (Pingos e Respingos da História), onde encontrará todos os dados conhecidos e disponíveis sobre Anita Garibaldi.

Cordialmente

INSTITUTO CULTURAL ANITA GARIBALDI

Adílcio Cadorin – Diretor