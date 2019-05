184 anos da Polícia Militar de SC

Marcada para a próxima segunda-feira, 6, a partir das 16h, no Quartel do 28º Batalhão de Polícia Militar, na praia do Mar Grosso, em nossa cidade, a solenidade pelos 184 anos, além de promoção de policiais militares, incluindo a do Major PM Rogério Piovesano Bartolamei (foto), para o posto de Tenente-Coronel. Na mesma oportunidade haverá a entrega de Brasões do Mérito Pessoal, concessão de Medalhas Por Tempo de Serviço, entrega de Certificados de Honra ao Mérito, aos policiais militares que passaram à Reserva Remunerada, entrega do título honorífico “Amigo da Polícia Militar de Santa Catarina” e inauguração da galeria dos cães policiais, do Canil Setorial do 28º Batalhão de Polícia Militar.