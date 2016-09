195 anos do nascimento de Anita Garibaldi: Cidade lembra a sua heroína

Guardiãs de Anita, departamento do CulturAnita, formada por um grupo de mulheres que vai fazer a sua primeira apresentação pública a partir das 19h, na Praça República Juliana, integram a grande programação que o Instituto Cultural Anita Garibaldi, estará promovendo amanhã (3) para lembrar os 195 anos de nascimento (completados no dia 30 de agosto), da nossa heroína . A programação marca para às 10h, saída de Tubarão, de um grupo de cavaleiros; às 12h almoço/carreteiro na fazenda do Juca; às 17h lanche/café livre; às 18h travessia da Balsa; às 18h30 saída da Balsa em direção ao centro histórico; às 18h45 encontro com “farrapos e imperiais” junto ao monumento do Expedicionário; às 19h início da solenidade junto ao monumento de Anita, na Praça República Juliana, com abertura e apresentação das Guardiãs de Anita, com o Hino a Laguna, tiros de canhões, farrapos x imperiais, acendimento e entrega da chama crioula aos CTGs e piquetes visitantes, falas de autoridades e de Anita, fechando com o Hino à Anita (letra abaixo).

Às 21h saída da cavalgada em direção ao Rancho do Nono, onde às 21h30 será servido um jantar patrocinado pela CulturAnita.

Anita Garibaldi

(Marlene Pastro)

Na beira da praia na longínqua Itália

Anita contempla as ondas do mar

A mão poderosa de louro pirata

Levou-a pra longe da terra natal

(Anita morena da pele macia

Amante de noite soldado de dia

Um filho no braço no outro um fuzil

Um filho no braço no outro um fuzil)

Guerreira farrapa guerreira uruguaia

Guerreira italiana rolando na cama

Guerreira farrapa guerreira uruguaia

Nos braços de um homem com cheiro de mar

Anita menina da verde Laguna

Mulher farroupilha legaste tua fibra

Fizeste tuas filhas a todas mulheres

A todas mulheres do sul do Brasil

Um filho no braço no outro um fuzil