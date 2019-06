A subseção da Ordem dos Advogados de Laguna, presidida pelo dr. Leandro Schiefler Bento, através da Comissão do Jovem Advogado, presidida pelo dr. Thiago Nedeff Mendes, na última segunda-feira, 27, promoveu, com sucesso, no Tribunal do Júri de Laguna, o 1º Encontro da Advocacia, que visou, sobretudo, viabilizar o networking dos profissionais que atuam na cidade e mais do que isso, deflagrar o início de um ciclo de aperfeiçoamento e aproximação da classe, com eventos jurídicos na subseção.

Na programação, que durante o dia fez circular mais de 50 advogados, a brilhante palestra da Psicóloga e Coach Letícia Zanini, que palestrou sobre “Engajamento – O caminho para resultados positivos”. Operadores do Direito, de Laguna e região, apresentaram os mais diferentes painéis, com destaque para Roberto de Bem Ramos (Laguna/Florianópolis), Arthur Bobsin (Florianópolis), Andrey Pestana de Farias (Laguna), Lucas Cadorin (Laguna), Renata Cordeiro Bitencourt Nandi (Laguna), Daniela Candido Andrade (Laguna) e Edson Mario da Rosa Junior (Laguna), além do delegado Ulysses Gabriel (Orleans) e da Assistente Social, Lúcia Gaspar, do Fórum de Laguna.

Diante do objetivo alcançado, agora a OAB local já prevê e deve realizar novos eventos.