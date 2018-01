23 anos do JORNAL DE LAGUNA

Com grande alegria venho parabenizar o nosso Jornal de Laguna, que chega ao seu vigésimo terceiro ano de circulação levando aos seus leitores as principais notícias da região, por meio do trabalho sério e competente comandado pelo jornalista Marcio Carneiro. Justamente da terra de Jerônimo Coelho, o patrono da imprensa catarinense, temos um exemplo da importância dos veículos de comunicação regionais no trabalho de informar a população sobre os acontecimentos que impactam diretamente suas vidas.

Um dos pontos estratégicos utilizados na colonização do Sul do Brasil, Laguna é costumeiramente lembrada pela pujança e importância histórica que representou no período colonial. Embora a terra de Anita Garibaldi, e de tantos personagens ilustres, atraia todos os anos uma legião de visitantes, por conta de suas belezas naturais, a falta de infraestrutura e oportunidades provocou, não só em Laguna, mas em toda a região Sul catarinense, um retrocesso sem precedentes.

Felizmente esse quadro vem mudando nos últimos anos e há de mudar muito mais. Com investimentos pesados em infraestrutura, não estamos mais “isolados por terra, água e ar”. Hoje o Sul representa o novo eixo de desenvolvimento catarinense. O Porto de Imbituba vive um grande momento, reflexo de que a economia reage de forma gradativa. Dispomos de dois aeroportos, em Jaguaruna e Forquilhinha, e os históricos gargalos de nossas rodovias estão sendo eliminados por conta de obras importantes, como a Via Rápida, de Criciúma, a estrada do Farol de Santa Marta, o acesso ao município de Tubarão, entre tantas outras ações.

Cito aqui apenas alguns exemplos do processo de crescimento que hoje envolve nossa Região Sul, para evidenciar a importância dos veículos de comunicação em nossas vidas. A informação de qualidade nos dá o poder de questionar e refletir sobre nossas vidas e nossa sociedade. É fundamental que estejamos conectados com os acontecimentos, por isso, há vinte e três anos busco no Jornal de Laguna as principais informações que envolvem minha terra natal. Além das felicitações, recebam também meus agradecimentos.

*Por Eduardo Pinho Moreira -Vice-governador do Estado de Santa Catarina