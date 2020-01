O JL agradece as inúmeras (exatamente 102) manifestações de carinho e apreço pelos seus 25 anos, completados na última segunda-feira, 13. Agradece também a matéria veiculada no Portal Agora Laguna, do Luis Claudio Abreu, André Luiz e Elvis Palma.

25 anos de JL I: Viúva do saudoso médico, dr. Pedro Miranda, assinante número um do nosso JL, entre os leitores que enviaram manifestações pelos 25 anos do semanário, afirmando que “ assino o JL desde a sua 1ª edição e é por meio dele que nesses últimos 25 anos acompanho todas as notícias de nossa cidade. Uma das sessões que mais aprecio é a que traz fotos de “Laguna Ontem e Hoje”. Dona Emma Werner de Miranda, primeira assinante do JL.

25 anos do JL II: Parabenizar o Jornal de Laguna pelos seus 25 anos de existência e dizer do orgulho e da satisfação de ter um veículo de comunicação que traz informações boas, ruins, de uma forma isenta, sempre colocando matérias com profissionalismo. Para nós saber que temos em Laguna um jornal que nunca deixou de circular por 25 anos, todas as semanas nas bancas e na casa dos assinantes é motivo de orgulho. Nos causa bastante orgulho e admiração pelo diretor do jornal, Marcio, pela dedicação dele e de todos os colaboradores do jornal. Me sinto também homenageado por ser um leitor assíduo e estar acompanhando o sucesso de vocês. Apesar do momento difícil da mídia impressa, vejo que as redes sociais não trazem a credibilidade nas fontes das matérias publicadas quanto a mídia escrita, feita com profissionalismo por jornalistas, diferentemente dos jornais e é o nosso caso em Laguna, onde o JL tem essa preocupação e traz tudo com estudo, vão buscar as informações direto na fonte. No passar desses anos, desde a primeira edição até hoje em dia, com matérias confiáveis. Parabéns, Jornal de Laguna! Cleosmar Fernandes, Presidente da Câmara de Vereadores.

25 anos do JL III: “Como empresário, vejo o JL como uma importante ferramenta, não só para a informação, como também de defesa dos interesses de nossa cidade. Numa época em que cada vez mais a notícia correta tem sido importante, o JL tem se firmado como uma fonte verdadeira e de confiança. Parabéns ao Márcio Carneiro e toda a equipe, que todas as sextas-feiras fazem o jornal circular. Uma publicação que chega aos 25 anos, se confunde com a minha própria história, que há 26 anos adotei nossa cidade”. Samir Ahmad, Empresário.

25 anos do JL IV: “O Jornal de Laguna para a Paroquia Santo Antônio dos Anjos, pode ser comparado a grandes sinos chamando os fiéis para as celebrações, informando os mais variados locais, somando 14 comunidades. Os grandes eventos festivos são acompanhados pelo jornal de forma sempre fiel aos fatos. Nossa gratidão a esse grande e importante veículo de comunicação. Parabéns pelo empenho e profissionalismo”. Padre Lenoir Steiner Becker, Pároco da Paróquia de Santo Antônio dos Anjos.

25 anos do JL V: “Parabéns pela data, e que o Jornal de Laguna tenha vida longa, deixando nossa cidade servida de um bom semanário. Não deve ser fácil manter este veículo de comunicação, ao tempo em que a cidade agradece por possuir tão importante canal de comunicação. Parabéns aos envolvidos”. Luis Fernando Schiefler Lopes, Economiário.

25 anos do JL VI: Em 25 anos de história, o JL tem muito bem retratado e valorizado o cotidiano e o melhor de Laguna, sem esquecer a referência do passado. Logo, nossa consideração e os parabéns ao editor proprietário Márcio Carneiro. Júlio Willemann, Vice-Prefeito.

25 anos do JL VII: Parabéns Jornal de Laguna pelos 25 anos de informação à nossa cidade. Parabéns à todos da equipe por levar a melhor informação com responsabilidade e credibilidade. Claudia Gonçalves Auwaerter, Odontóloga.

25 anos do JL VIII: Como sempre gostei de jornalismo e história, tenho o JL como uma das referências não só pelas notícias, mas também pelos fatos de nossa cidade que o jornal sempre recorda. Desde muito cedo sou leitor do jornal, até antes mesmo de querer entrar para o jornalismo, e tive o prazer de contribuir, cinco anos atrás, com esse resgate histórico publicando aqui nestas páginas um resumo histórico sobre a Festa de São Sebastião de Barranceira. Vida longa ao nosso JL! Luís Cláudio Abreu, Jornalista.

25 anos do JL IX: A história do Bloko Rosa e do próprio carnaval da cidade, se confundem com os 25 anos do Jornal de Laguna, pela sua ampla cobertura e apoio, logo um partícipe importante para o crescimento não só do carnaval como para o desenvolvimento lagunense e da região. Renato Braz, Promotor de eventos e líder do Bloko Rosa.

25 anos do JL X: Jornal de Laguna. Importante meio de comunicação, impresso que circula semanalmente, que nos traz as principais notícias da cidade. Renato Muller Bratti, Juíz de Direito da Comarca.