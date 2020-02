25 anos de JORNAL DE LAGUNA



“Parabéns,

Caro Márcio Carneiro!

Tenho satisfação em parabenizar você pela sua persistência, entusiasmo e dedicação a Laguna, sua história, os fatos antigos e presentes e as homenagens à velha Laguna, aos que já se foram e deixaram saudades aos lagunenses e boas recordações. E ainda pela presença atual das informações oportunas e fatos que vivenciamos agora e que você com sua equipe noticiam permanentemente. Tenho alegria de ser um leitor privilegiado desse corajoso JORNAL DE LAGUNA! A Laguna de Jerônimo Coelho, de Anita Garibaldi e de tantos outros eméritos do passado, da nossa magnífica Procissão de Santo Antônio, da maravilhosa missa realizada anualmente nessa linda Igreja Matriz, inclusive detentora de um quadro de Victor Meirelles, grande pintor do passado, que retratou a primeira missa, da Laguna do velho Correio do Sul do Estado e de O Albor, de Antônio Bessa, creio eu talvez o jornal mais antigo de SC, e hoje do corajoso JORNAL DE LAGUNA que completou mais um ano de valorosa existência nos últimos dias.

Sei das dificuldades para manter um jornal municipal e por isso parabenizo e valorizo sua coragem, trabalho e confiança nos valores do Largo da Carioca, do agitado Mar Grosso, do primeiro porto carvoeiro brasileiro criado em 1940 pela Cobrasil com a direção, à época, de meu Pai o Engenheiro Leonardo Petrelli, que morou em Laguna de 1937 a 1942 e retornou após ter estado em Itajaí, abrindo também como Engenheiro, as obras primeiras do porto de Itajaí, retornou para Laguna em 1945 para a então instalação dos primeiros guindastes já no porto novo de Laguna.

São belas histórias que vivi nas duas vezes que tive a satisfação, como criança de 1937 a 1942 e depois de 1945 a 1946, mas sempre retornando para visitar meus pais que permaneceram até 1951.

Abraço efusivamente e cumprimento pelo êxito do que vem fazendo e continuará

fazendo por Laguna.

Mario José Gonzaga Petrelli

Fundador e Presidente Emérito do Grupo ND e Grupo RIC”

Remor na chefia de Gabinete

Desde o último dia 24, Luiz Felipe Remor ocupa a chefia de Gabinete da prefeitura de Laguna, cargo que estava vago desde 2017. Remor já foi secretário municipal de Saúde (na gestão de Everaldo dos Santos), gerente regional de Saúde, secretário de Desenvolvimento Regional, suplente de Vereador e diretor do Terminal Pesqueiro.

Gabriela no Planejamento

Com a saída de Silvania Cappua, foi nomeada nova secretária de Planejamento Urbano, a engenheira Civil Gabriela Belmiro Hermenegildo, ela que até então era assessora especial da mesma pasta.

Marquinhos do Mix

Dos mais relacionados da cidade, para prefeito, esta semana surgiu o nome de Marcos Faria Ferreira, o conhecido Marquinhos do Mix, ex-vereador, ex-secretário municipal de Turismo e ex-presidente do Laguna EC. Com muitos amigos e sem qualquer rejeição, ele estuda e até mede a “pressão”.

83 anos da Comercial Silvio Castro

Empresa das mais tradicionais da cidade e região, fundada pelo saudoso Silvio Castro, a Comercial Silvio Castro está completando nada menos que 83 anos de atividades, especialmente no ramo de ferragens, atendendo Laguna e toda a região, há alguns anos sob o comando da filha, Noeli Castro Zabot.