Tendo à frente a secretária de Educação Janaina Preve, Iniciada na quarta-feira, 3, termina hoje, 5, a 2ª Feira Municipal de Ciências, resultado de meses de estudos e pesquisa dos alunos do ensino fundamental da rede pública municipal, apresentando como tema “os encantos de Laguna e seus recursos naturais”, das 9h às 11h e das 14h às 16h, no hall de entrada do Centro Administrativo Tordesilhas, com os estudantes repassando o conhecimento para o público, além da troca de informações entre as próprias escolas. Tudo com muita música, teatro, degustação de doces e respectivas receitas, entrega de mudas de hortaliças, árvores frutíferas e ornamentais e sementes. Na solenidade de abertura, no meio de semana, houve premiação aos estudantes e seus desenhos e apresentação das Escolas Comandante Moreira, de Campos Verdes, Francisco Zezuino, de Ponta da Barra, Vereador Jurandir Pereira dos Santos, da Cigana e Escola Custódio Floriano de Córdova, de Passagem da Barra.

Ontem, 4, entre 9 e 16h, fizeram apresentações, as escolas Elizabeth Ulysséa Arantes, do CAIC, Escola Fundamental de Morro Grande, Chiquinha Gomes de Carvalho, de Bananal, Agrícola Indio Guimarães, de Parobé e da José de Souza Guimarães, da Figueira.

Hoje

Para hoje, 5, com encerramento às 16h, estão marcadas apresentações das escolas Iracy Virginia Rodrigues, de Barranceira, Nininha Guedes dos Reis, de Barbacena, Armando Calil Bulos, do Estreito e Marilza Lory de Barros, de Bentos.