3 de Maio: 111 anos

Era três de maio de 1907 quando reunidos provisoriamente em uma casa, moradores do bairro do Magalhães tomaram a decisão de fundar um clube social e que se chamaria Sociedade Recreativa 3 de Maio. Daquele tempo, além das lembranças e da tradição, também sobraram atas, como a que revela que no dia 27 de julho de 1907, alguns sócios reuniram-se para eleger aquela que seria então a primeira diretoria que iria dirigir os destinos do clube no período de 1907 a 1909. Na época, como presidente foi eleito Joaquim de Souza Junior, vice presidente João Esteves Soares, 1º secretário Paulino Costa, 2º secretário Alcides Soares da Silva, tesoureiro Agostinho Gonçalves Faísca, 1º procurador Zelindro Antonio dos Santos e 2º procurador Heliodoro Thomaz da Cunha. De lá pra cá, muita coisa mudou, além da nova sede, na mesma avenida João Pessoa, aliás distando poucos metros uma da outra, o clube tem passado por constantes aprimoramentos em seus dois andares, onde funcionam o salão de festas, secretaria, 2 bares, cancha de bocha, boate, sala de tv, área da churrasqueira, banheiros masculino e feminino, sala de espera, cozinha e guarda volumes, além de uma área de 900m², localizada ao lado da atual sede.

Presidentes

1907 – Joaquim de Souza Junior, 1911 Manoel João dos Reis, 1912 Aristides Soares da Silva, 1914 João Estevam Soares, 1918 Joaquim Estevam Soares, 1920 Luiz da Silva Costa, 1922 Alcides Soares da Silva e Luiz Cardoso da Rosa, 1923 João Lopes de Carvalho, 1924 Alcides Soares da Silva, 1925 João Lopes de Carvalho, 1927 João Queiroz Júnior, 1929 João Lopes de Carvalho, 1930 Antônio Apolinário Rosa, 1931 Alcides Soares da Silva, 1932 Antônio Duarte, 1934 Adalberto Rosa, 1935 Antônio Ezequiel de Souza, 1938 João Queiroz Júnior, 1940 Vergilio Lopes Cereja, 1942 Edgar Delgado e João da Silva Barbosa, 1945 Oscar da Silveira, 1946 Thales Faísca, 1949 Asbel Salon da Silveira, 1950 Presalino Lopes, 1954 Rolf Edelberto Bub, 1955 Melchiades Soares, 1956 Iris Luz, 1957 Antônio Duarte, 1958 Ângelo João Crippa, 1960 Melquiades Soares, 1961/1968 José Mello, 1968/1977 Ivan Souza, 1981 Zenon Campos Faísca, 1983/1992 Francisco de Assis Soares,1992 Ivoi José Vieira (em exercício), 1993/1994 Francisco de Assis Soares,1994/2009 Jaison Vieira Domiciano, 2009/2011 Antonio da Silveira Filho, 2011/2015 Waldy Sant´Anna Filho, 2015 Orlando Pereira Filho, 2017 Henio Marcelino Cardoso.

Atual conselho deliberativo nato

Jaison Vieira Domiciano – Comerciante e Antônio da Silveira Filho – Aposentado.

Conselho deliberativo

Conselheiro 01 – Lazaro Quadro e Silva – Contador, Conselheiro 02 – Walmor M. de Oliveira – Téc. Judiciário, Conselheiro 03 – Juacy Ungaretti – Odontologo, Conselheiro 04 – José Antônio Martins Silva – Gerente, Conselheiro 05 – Wilfredo Medeiros da Silva – Professor.

Atual diretoria com mandato até 2019

Henio Marcelino Cardoso como presidente. Nos demais cargos: vice-presidente Orlando Vieira, 1º secretário Jeferson Inácio Jerônimo, 2º secretário Orlando Pereira, 1º tesoureiro Almeri Moreira, 2º tesoureiro Charley da Silva Cunha, diretor jurídico Fabricio Vieira, diretor social Dilson Guedes Ulysséa, diretor cultural Jairo Barcelos, diretor de esportes Guilherme Rita, diretor de patrimônio Rogério Manoel Fernandes, diretor de publicidade Claudia Peixoto e orador, Marcos Aurélio Barzan.

Baile de aniversário

Para marcar a data o clube, amanhã (5) promoverá um grande baile com animação da banda Cartão Postal.