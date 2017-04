32 anos do Cei Padre Agostinho

A 3ª feira (18), assinalou os 32 anos de fundação da antiga Creche, hoje CEI-Centro de Educação Infantil Padre Agostinho, da Roseta. Marcados com uma festa com direito a bolo e muitos parabéns.

Atendendo a 187 crianças, com idade entre 4 meses e 6 anos, entre berçário, maternal e pré-escola, o CEI foi criado por um grupo de jovens idealistas liderados pelo saudoso Padre Agostinho Sacco,

A ideia da criação da Creche “Padre Agostinho”, surgiu em 1985 a partir de um grupo de jovens idealistas, liderados pelo Padre Luiz Agostinho Saccon e que durante muitos anos buscaram apoio para sua manutenção.

Diante de todas as dificuldades, em janeiro de 2009, o Centro de Educação Infantil foi municipalizado e atualmente conta na direção com Marcia Adriana Feltrin.

O Centro de Educação infantil Padre Agostinho está localizado na rua Professor Edio Silva de Oliveira, no bairro da Roseta.