342 tons de Laguna

Dona de belezas sem par, como aqui aparecem na arte de João Rodrigues Jr., uma das cidades mais antigas do estado, com quase três séculos e meio, comemora mais um aniversário em um momento que pede transformação. Graves problemas persistem, mas os presentes não param de chegar: implantação do Colégio Militar e valorização do Centro Histórico, através de intervenções urbanísticas na Casa Candemil e Casa de Anita. Esta edição do JL mergulha com você na comemoração, apresentando mensagens do Colégio Stella Maris, PESCAF, Magapavi Construtora, Câmara de Vereadores de Laguna,Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Empresarial de Laguna, Laguna Transportes e Turismo,Paraiso Presentes, Sociedade Recreativa 3 de Maio, Lagubras, Fonseca e Palma Advogados, Vice-prefeito Júlio Willemann, Vereadores Cleosmar Fernandes, Rodrigo Moraes, Thiago Duarte, Patrick da Nega, Rogério Medeiros, Adilson Paulino e Valdomiro Andrade, Sindicato dos Bancários e secretária municipal de Educação, Karmensita da Rocha Cardoso. Parabéns minha Laguna!

Dia da Imprensa – Moacir Pereira e ministro do Turismo Vinicius Lummertz fizeram palestras no Laguna Tourist