343ª Festa de Santo Antônio dos Anjos

De 1º a 13 de junho

Sexta-feira (31)

19h30 – Santa Missa com a Coroação de Nossa Senhora e a participação das crianças da Catequese.

21h – Serenata dos festeiros em Carreata com a imagem de Santo Antônio dos Anjos, saindo da Matriz e percorrendo as ruas da cidade.

Sábado (1º/6)

10 – Caminhada com a a Imagem de Santo Antônio pelo Cento Comercial Histórico com bênçãos aos lojistas e divulgação da festa.

18h – Santa Missa

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Carlos Henrique Fernandes. Convidados: Festeiros 2018 e comunidade do bairro Portinho.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Rafael Just.

21h30 – Palco Externo: Banda The Beers e banda Juízo.

Domingo (2/6)

9h30 – Santa Missa com Batizados.

18h – Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Valdir Claudino Ribeiro. Convidados: Comunidade da Barranceira, Capitania dos Portos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Departamento Administrativo Prisional (DEAP).

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Marcus e Danillo.

21h30 – Palco Externo: Banda Alex e Brothers.

Segunda-feira (3/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador Diácono Simão dos Santos Ferreira. Convidados: Comunidade da Barbacena, ACIL, CDL, Irmandade do Senhor dos Passos e Fraternidade O Caminho.

21h – Palco Interno: Bingão das prendas no Centro Cultural.

21h – Palco Externo: Apresentação Cultural do SESC.

Terça-feira (4/6)

6h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Domingos Dorigon. Convidados: Comunidade do Loteamento Juliana e Movimentos de Irmãos de Laguna (Magalhães, Cabeçuda e Santo Antônio).

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Marcos Vinícios.

21h – Palco Externo: Apresentação de dança Espaço Sam.

Quarta-feira (5/6)

15h – Missa da Saúde.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Valdeci Cardoso Vieira. Convidados: Comunidade de Bentos, Irmãs do Colégio Stella Maris, Irmãs do Asilo Santa Isabel e devotos de Urussanga.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Gero Perito.

21h – Palco Externo: Apresentação de dança Studio Voga.

Quinta-feira (6/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. José Livinos Jochen. Convidados: Comunidade do Estreito, Damas de Caridade, Rede Feminina de Combate ao Câncer e Casa da Amizade.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Diego Resende.

21h – Palco Externo: Festival de Dança com Academia Pró Fit. Academia Flexion, Grupo de Dança Daniela Godoy e Grupo Expressart.

Sexta-feira (7/6)

18h – 1ª Sexta-feira do mês – Missa do Apostolado da Oração.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Jefferson Francisco dos Santos. Convidados: Comunidades Perrixil e Praia do Sol, Lions Clube de Laguna, Lions Clube Natureza Viva, Rotary Clube de Laguna, Rotary Clube República Juliana, Pastoral Afro e Associação Mamãe Bebê.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Ex Tempore.

21h – Palco Externo: Banda Rota Zero e banda D’Black.

Sábado (8/6)

16h30 – Saída da Imagem de Santo Antônio dos Anjos da Igreja para a Capela Sagrado Coração de Jesus (bairro Portinho).

17h30 – Santa Missa na Capela Sagrado Coração de Jesus (bairro Portinho).

18h30 – Transladação da Imagem de Santo Antônio dos Anjos Saindo da Capela Sagrado Coração de Jesus, do bairro Portinho, sentido a Igreja Matriz com a presença das autoridades estaduais e municipais. Na chegada, show pirotécnico e Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Lenoir Steiner Becker.

22h30 – Palco Interno: Música ao vivo com Edgar Carvalho.

22h30 – Palco Externo: Banda Tentação e Diego Resende e Banda.

Domingo (9/6)

9h30 – Santa Missa.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

13h – Venda de bolos no Centro Cultural a cargo do Rotary Clube República Juliana.

15h – Missa das Crianças com participação do Coral Pequeno Gigante, do bairro Progresso.

16h30 – Procissão com a Imagem de Santo Antônio dos Anjos pelas ruas do centro histórico, em seguida Santa Missa.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Rafael Uliano.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Gero Perito.

21h – Palco Externo: Ed Carvalho e banda.

Segunda-feira (10/6)

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Joel Marcolino Bittencourt. Convidados: Comunidades Nova Fazenda e Caputera e Academia de Letras do Brasil (seccional Laguna/SC).

21h – Palco Interno: Bingão das prendas no Centro Cultural e música ao vivo com Marcos Vinícios.

21h – Palco Externo: Festival de bandas com banda P115 e Banda 0800.

Terça-feira (11/6)

6h30 – Missa de Santo Antônio.

18h – Missa de Santo Antônio.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Anselmo Buss. Convidados: Comunidades Cohab e Mar Grosso, OAB, Prefeitura Municipal de Laguna, Câmara de Vereadores de Laguna, Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, Pastoral da Saúde e SAMU.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Diego Resende.

21h – Palco Externo: Festival de bandas com banda Arte e banda Tiro na Alma e Escola de Música Evandro Nascimento.

Quarta-feira (12/6)

15h – Missa da Saúde.

19h30 – Trezena de Santo Antônio dos Anjos. Orador: Pe. Willian Fernandes de Jesus. Convidados: Comunidade do bairro Progresso, Associação Catarinense dos Professores, Regional de Laguna, Imbituba e Imaruí, casais de namorados e Grupos de Jovens de Laguna.

21h – Palco Interno: Música ao vivo com Edgar Carvalho.

21h – Palco Externo: Banda Juízo. E a partir das 21h30, sorteio da rifa.

Quinta-feira (13/6)

Dia de Santo Antônio, feriado municipal. Alvorada festiva com a seguinte programação:

00h – Virada festiva.

6h – Salva de 13 tiros no Morro da Glória e repicar dos sinos das igrejas de Laguna.

10h – Missa solene em louvor ao Santo Padroeiro, presidida pelo Bispo Dom João Francisco Salm e posse dos novos membros da irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio, com a participação do Coral Santo Antônio.

12h – Tradicional almoço no Centro Cultural Santo Antônio do Anjos.

15h – Procissão motorizada com saída da Imagem de Santo Antônio dos Anjos, percorrendo as ruas do centro histórico e bairros. Na chegada benção dos veículos.

19h30 – Trezena de Santo Antônio. Orador: Pe. Itamar Faísca Nunes. Convidados: Pastorais da Igreja Matriz. Anúncio da nominata dos Festeiros 2020 e tradicional Adeus Antônio.

21h30 – Palco Interno: Corte do bolo de 13 metros de Santo Antônio dos Anjos com sorteio de 2 pares de alianças no Centro Cultural.

A festa ainda oferece:

*Tradicional churrasco de Santo Antônio todas as noites a partir das 19h30 (exceto dias 3 e 4 de junho) e almoço a partir das 12h nos dias 9 e 13 de junho.

*Centro Cultural contará com gastronomia típica (pinhão, quentão, cachorro quente, canjica, doces e salgados) atrações diversas, tais como pescaria e brechó de Santo Antônio, entre outros.

*As centenárias bandas musicais Carlos Gomes e União dos Artistas abrilhantarão a Transladação e Procissão do Padroeiro.

*O Centro Cultural será aberto às 19h30 diariamente, com serviço de gastronomia típica, artístico e cultural.

Novidade!

No Centro Cultural serão servidas porções de tainha frita, além do tradicional chopp. Disponibilizaremos este ano máquina de cartão débito/crédito.

Festeiros 2019

Agnaldo M. Aguiar, Albertina Tomas Jerônimo, Antônio Silva, Azenilda Juvêncio Lima, Celso da Silva Thiesen, César Guedes, Charlene da Silva Oliveira Pavanati, Cristhina Henrique de Oliveira Teixeira, Evelyne Vieira de Oliveira Model, Fernanda Vergílio Jacinto, Jamile Batista Fernandes Adriano, Joelma dos Reis, José Antônio Durante Honorato, Juarez Oliveira de Andrade, Maria Manoela dos Reis Vicente, Marcus Paulino Teixeira, Milton de Oliveira Rech, Nilson Antônio Melo Rita, Nara Nei de Oliveira Damazio, Orlando G. Pacheco Júnior, Sandro Matias da Cunha e Vera Lúcia Ferreira Thiesen.