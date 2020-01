41ª Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus

Mar Grosso / De 10 a 19 de janeiro

Hoje, 17

20h – Celebração com as crianças com a Novena das Rosas, tendo como pregador, Professor Pedro Goulart Alves, de Tubarão. Liturgia: Catequese. Cantos: Crianças da comunidade.

Amanhã, 18

20h – Transladação motorizada da imagem de Santa Terezinha, saindo da Matriz Santo Antônio dos Anjos. Na chegada, Santa Missa com a Novena das Rosas e homenagem aos festeiros 2020. Presidida pelo Pe. Sérgio Bedin, de São Paulo. Participação dos Grupos de Jovens, Rotary Club de Laguna, Lions Clube de Laguna, Casa da Amizade, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Laguna. Liturgia: Jovens. 21h30 – Sorteio da rifa.

Domingo, 19

19h:30 – Procissão com a imagem de Santa Terezinha pelas ruas da comunidade, com a participação do Trio Elétrico, anjinhos de todas as pastorais da comunidade e o povo de Deus, conduzido pelo Pe. Sérgio Bedin, de São Paulo. Na chegada, encerramento da festa com a Santa Missa, onde acontecerá a divulgação dos festeiros 2021 e a tradicional distribuição das rosas de Santa Terezinha. Liturgia: CPC e festeiros. Participação: Coral de 100 Vozes do Santuário da Beata Albertina Berckmbrock.

Festeiros

Adilson da Silva Santos, Atanázio Lameira, Carlos Roberto Bertoncini, Danilo Corrêa, Francisco de Assis Matias, Jeckson Foss, todos acompanhados das esposas e mais Elilda de Souza Espíndola, Franciely Espíndola, Heloisa Cardoso de Oliveira, Marcolina Soratto, Maria Aparecida de Souza Cardoso, Ronildo da Silva Guedes Jr., Rosilda de Bem Silva, Sandra Corrêa Maria de Souza, Solange Felipe Parize e Vidal Rozenei Jacinto, contando com o apoio do Vigário Paroquial, Padre Itamar Faísca Nunes e do Pároco, Padre Lenoir Steiner Becker.

Colabore com a festa, adquirindo um bilhete da rifa, no valor de R$ 50; sendo um(a) mordomo(a), adquirindo o envelope, onde poderá ser colocada uma oferta a partir de R$ 5; sendo um(a) doador(a) de rosas, doando qualquer quantia para a aquisição das mesmas ou adquirindo um vaso da decoração.