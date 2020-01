41ª Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus

Mar Grosso / De 10 a 19 de janeiro de 2020

Dia 10

19h – Adoração ao Santíssimo Sacramento conduzida pelo Apostolado da Oração.

20h – Santa Missa com a chegada da Bandeira do Divino com Cantoria da Bandeira e Terno de Reis.

Liturgia: Ministros Ext. da Comunhão

21h – Carreata com imagem de Santa Terezinha, acompanhada do Trio Elétrico Treme Terra, percorrendo as principais ruas da cidade.

Dia 11

20h – Na praça do Villa, Missa Campal com a Novena das Rosas, presidida pelo Pe. Antônio Vander, de Içara. Distribuição de rosas aos turistas. Liturgia: Festeiros 2020.

Dia 12

20:15h – Santa Missa com a Novena das Rosas. Participação dos festeiros 2019, Irmãs do Asilo Santa Isabel, Irmãs do Colégio Stella Maris, Freis da Fraternidade O CAMINHO, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital de Laguna, Associação Mamãe Bebê, Grupo Corrente de do Bem, ACIL, CDL, Sincaval, Liturgia: Festeiros 2019.

Dia 13

20h- Santa Missa com a Novena das Rosas, presidida pelo Pe. Silvino Hoeppers, de Rio do Sul. Participação dos Grupos de Oração da Renovação Carismática Católica. Liturgia: Grupo de Oração das segundas-feiras.

Dia 14

20h – Santa Missa com a Novena das Rosas, presidida pelo Pe. Paulo Rodrigues, de Tubarão. Liturgia: Pastoral do Dízimo, Mãe Peregrina e Grupo de Trabalho das Quartas.

Dia 15

19h30 – Santa Missa com a Novena das Rosas, presidida pelo Pe. Avelino de Souza. Participação dos Grupos de Terço dos Homens de Laguna.

Liturgia: Terço dos Homens. Cantos: Irineu Calegari

Dia 16

20h – Santa Missa com a Novena das Rosas. Participação dos Movimentos de Irmãos das Paróquias de Laguna. Liturgia: Festeiros 2020.

Dia 17

20h – Celebração com as crianças com a Novena das Rosas, tendo como pregador, Professor Pedro Goulart Alves, de Tubarão. Liturgia: Catequese. Cantos: Crianças da comunidade.

Dia 18

20h – Transladação motorizada da imagem de Santa Terezinha, saindo da Matriz Santo Antônio dos Anjos. Na chegada, Santa Missa com a Novena das Rosas e homenagem aos festeiros 2020. Presidida pelo Pe. Sérgio Bedin, de São Paulo. Participação dos Grupos de Jovens, Rotary Club de Laguna, Lions Clube de Laguna, Casa da Amizade, Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Marinha do Brasil, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de Laguna. Liturgia: Jovens. 21h30 – Sorteio da rifa.

Dia 19

19h:30 – Procissão com a imagem de Santa Terezinha pelas ruas da comunidade, com a participação do Trio Elétrico, anjinhos de todas as pastorais da comunidade e o povo de Deus, conduzido pelo Pe. Sérgio Bedin, de São Paulo. Na chegada, encerramento da festa com a Santa Missa, onde acontecerá a divulgação dos festeiros 2021 e a tradicional distribuição das rosas de Santa Terezinha. Liturgia: CPC e festeiros. Participação: Coral de 100 Vozes do Santuário da Beata Albertina Berckembrock.