50 anos do Hotel Renascença

Em 1968, então preocupado em desenvolver o turismo da cidade e da necessidade de ter um hotel na praia do Mar Grosso, durante um encontro na Associação Comercial, exatamente no dia 18 de abril, o então prefeito Juacy Ungaretti fez um desafio aos comerciantes presentes, sugerindo para que formassem um grupo e construíssem um hotel em nossa principal praia. Pois ali mesmo, surgiu o estabelecimento, com o prefeito dando o nome de Renascença. Em 30 de setembro do mesmo ano, foram iniciadas as obras, concluídas em 20 de dezembro do ano seguinte,1969, com 34 apartamentos sendo colocados à disposição dos hóspedes que logo começaram a chegar. Exatamente neste dia 20, completando o seu cinquentenário, já dispondo de 102 apartamentos e seis suítes, tudo em nova edificação, com a antiga construção, que o abrigou inicialmente sendo utilizada com lavandeira, almoxarifado, depósito e até para dormitórios para funcionários.

Logo, estava muito certo o então prefeito Ungaretti, que há 51 anos já sabia que a partir do Renascença, o turismo surgiria com força e até motivaria o empreendimento de outros hotéis, pousadas, restaurantes, outros setores de alimentação e comércio em geral.

A lembrar que foram seus fundadores, Willy de Souza Rodrigues (que depois deixou de integrar a sociedade), Manoel Francisco de Oliveira, os irmãos Jaimy e Vânio Siqueira, todos de saudosa memória, além dos irmãos Mário José, Roberto e Paulo Rollin Remor, que estão aí firmes e fortes. Todos acreditaram no desenvolvimento do turismo e mais: “o que semear, bom ou mal, será o que irá colher”.