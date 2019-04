Iniciado no último dia 26, em São Leopoldo (RS), com destino a Santa Paulina, em Nova Trento, passou por Laguna no meio de semana, a caravana do 5º CAMINHO DO SUL, com dez peregrinos, dos quais seis gaúchos e quatro catarinenses – Ênio, de Meleiro, Cid Correa e Pedro Hermínio, de Tubarão e Arilton Rosa, de Imbituba.

Eles participaram de missas em São Leopoldo e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul e em Meleiro, já no extremo sul catarinense.

A proposta devidamente encampada pelos participantes, é a luta pela beatificação de Padre Réus, a santificação de Albertina e agradecimento a Santa Paulina.

Amanhã, 13, os dez integrantes encontrarão uma outra equipe, com 28 caminhantes, estes da 18ª Caminhada das Santas, com todos participando de uma missa na Igreja de Paes Leme, na vizinha Imbituba.

A chegada em Nova Trento, está prevista para o próximo dia 19.