70 anos do Sesc

Sesc celebra 70 anos com homenagem aos parceiros e programações especiais

Para comemorar o septuagésimo aniversário, celebrado em 13 de setembro, a Instituição preparou uma programação especial em Santa Catarina, com atividades nas Unidades, intervenções no comércio local, reconhecimento aos parceiros, e lançamento do livro “Uma história feita de muitas”.

No aniversário, na próxima terça-feira (13), haverá um evento simultâneo em 24 cidades, para a entrega do “Prêmio Parceiro Sesc”, seguida por apresentações culturais, para convidados e imprensa. “Trata-se de um reconhecimento direto aos nossos grandes parceiros, que nos apoiam nas realizações de ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, contribuindo para o crescimento do Sesc e para o desenvolvimento local de cada cidade onde estamos inseridos”, salienta o Presidente do Sistema Fecomércio SC Sesc/Senac, Bruno Breithaupt.

No total serão homenageados 251 parceiros em todo o Estado, nas cidades onde o Sesc possui Unidades, nas seguintes categorias: Empresa Privada; Organização Pública; Entidade de Classe e Sindicato; e Organizações da Sociedade Civil / Terceiro Setor. “São instituições alinhadas à missão do Sesc, com um histórico de parceria, disseminadores da causa, comprometidos, disponíveis e abertos para receber nossos representantes e apoiar projetos”, declara o Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina, Roberto Anastácio Martins. A seleção foi feita por comitês locais nas Unidades do Sesc, um comitê estadual e assessoria especializada. “Diante de tantos parceiros importantes tivemos uma difícil missão, dentro dos critérios pré-estabelecidos, em definir os homenageados, que são de grande importância para o Sesc em cada município e que representam todos os nossos parceiros”, reforça Martins.

Na programação, destaque também para o dia 26, quando acontece o lançamento estadual do livro “Uma história feita de muitas”, em celebração aos 70 anos, na capital catarinense. Com 234 páginas, a obra apresenta a trajetória da Instituição em Santa Catarina nessas sete décadas, acompanhada por fotos de época e linha do tempo com acontecimentos históricos de cada ano. Traz também depoimentos de clientes, traça um panorama do “Sesc Hoje” e destaca serviços e projetos nas áreas de atuação, por meio de imagens e legendas. “Nossa história é feita de muitas e se mescla com as das pessoas que acompanham a nossa trajetória. Por isso, quando pensamos em publicar este livro, mais do que falar da gente, buscamos ouvir relatos de clientes, em todas as regiões do Estado, homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, que nesta obra representam os milhares de catarinenses que usufruem do Sesc”, declara o Diretor Regional do Sesc, Roberto Anastácio Martins.

Os homenageados em Laguna

Supermercados Althoff (Empresa Privada), KILOJÃO (Empresa Privada), Loja Recanto (Empresa Privada), IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Escritório Técnico IPHAN Laguna (Organização Pública), UDESC – Universidade do Sul de Santa Catarina – CERES – Centro de Educação Superior da Região Sul (Organização Pública), Prefeitura Municipal de Laguna (Organização Pública), CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas de Laguna (Entidade de Classe e Sindicato), SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas do Comércio de Laguna (Entidade de Classe e Sindicato), ACIL – Associação Comercial e Industrial de Laguna (Entidade de Classe e Sindicato), Fundação Bradesco – Laguna (Organizações da Sociedade Civil / Terceiro Setor), Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos (Organizações da Sociedade Civil / Terceiro Setor) e Rotary Clube Laguna (Organizações da Sociedade Civil / Terceiro Setor).

Outros eventos na cidade

Amanhã (10)

– Das 10h às 11h30, Intervenção no comércio: Poesia ao Pé da Rua Cantada e entrega de brindes.

– 20h no Cine Teatro Mussi, apresentação da banda Expresso Rural.

Domingo (11)

– Às 14h, brique, na Praça Vidal Ramos com apresentações de danças e exposição de artesanato.

– Mostra Artes e Ideias.

Segunda-feira (12)

– Às 10h30 e 16h, Dança: Flashmob com professoras e alunas de dança no centro da Cidade.

– Contação de Histórias com convite à Instituições parceiras: HERMON, ACUSTRA, Escolas Próximas

– Corte e Cabelo – Atendimento na Unidade das Instituições Nascer de Novo, Ágape e Mão Amiga.

– Das 14h às 16h, Corte e Costura – Abertura ao público para realização de pequenos reparos.

– Artes Visuais: Mostra dos Trabalhos em Espaços públicos em espaços de grande circulação: Bancos e Supermercados.

– Música: Decoração temática e dia do amigo na música (trazer um amigo para a atividade).

– Decoração temática e parte da Mostra Artes e Ideias exposta nos ambientes da Unidade.

– Oficina de sucos funcionais e distribuição aos clientes da academia, no período da manhã.

– Decoração temática e dia do amigo nas ginásticas (trazer um amigo para a atividade), Pilates, com acessórios de festa… óculos, echarpes, tiaras, flores anos dourados…

– Inglês: Hug Free – Abraço Grátis.

– Idoso empreendedor: Vídeo com fotos e depoimentos de idosos do Sesc.

Terça-feira (13)

– Às 20h, entrega do “Premio Parceiro Sesc” apresentações dos alunos das atividades do Desenvolvimento Artístico Cultural do Sesc.

Quarta-feira (14)

– Às 20h, apresentação artística no Cine Mussi, com mostra de artes visuais, dança e música.

Domingo (18)

– Às 8h passeio rota da baleia, com almoço e transporte: R$ 54,00. Comercialização na central de relacionamento com o cliente.