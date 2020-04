85 anos da Escola Ana Gondin

A Escola de Educação Básica Ana Gondin, do bairro de Magalhães, que iniciou em 19 de abril de 1935, depois de amanhã, 19, chegará aos seus 85 anos de atividades ininterruptas e melhor, em suas novas e modernas instalações, incluindo além das salas de aulas, um Ginásio e uma quadra de Esportes. A sua denominação é em homenagem a professora Ana Amaral Gondin que, ainda que dependente de franceses, nasceu na próspera São José a 20 de julho de 1853 e falecido em Laguna, em 7 de novembro de 1931.

“Sabe-se que sua genitora, senhora Luiza Amaral Gondin, teve outras filhas: Josefina, Alda, Maria Luiza, Albertina e Laura, genitora do Dr. Ivo D’Aquino Fonseca, influente político em Santa Catarina, que, até a década de 50, foi senador da República e por várias oportunidades governador do Estado. A Sra. Ana Gondin começou a lecionar no ano de 1893 e aposentou-se em 1923, com 30 anos de relevantes serviços prestados como professora pública estadual. Lecionou inicialmente em Pedras Grandes, Jaguaruna e, finalmente Laguna. Durante o tempo que lecionou em Laguna, instalou sua escola à 16 de abril, hoje Avenida João Pessoa, no prédio que faz esquina com a Pracinha, no qual residiu o Sr. Otávio Capanema. Posteriormente, sua escola funcionou à rua “Custódio Bessa” e, por último, dona “Nininha”, como era conhecida, instalou-se à Rua Voluntário Carpes, tendo como auxiliar a Senhora Ondina Pinho. A professora Ana Gondin teve seu nome ligado ao Grupo Escolar por sugestão do jornalista José Duarte Freitas. Pelos dados citados, crê-se que esta foi a mais justa das homenagens dada por um estabelecimento escolar, o nome de uma professora, por gratidão. Quantas pessoas, que hoje galgam melhores níveis na hierarquia social, comercial, militar e política não lembram o nome desta valorosa professora, que deu à sua terra e a seus conterrâneos a luz do saber, tão essencial ao progresso da Humanidade e ao futuro da Nação. Ao reverem seus passados, cada um dos que naquela escola iniciou a marcha na estrada para a vida, terá que citar que os primeiros dias escolares foram na Escola Básica Ana Gondin. A estrutura da escola, de então, era de cinco salas de aula, uma secretaria, um gabinete do diretor, uma sala para educação física, uma modesta biblioteca e um pátio coberto, onde funcionava a cozinha e os sanitários dos alunos. A primeira ampliação foi em 1967, com a construção de nove salas de aulas e uma quadra de esportes. Cinco anos após, em 1º de março de 1972, com o aumento da clientela, foi transformado de Grupo Escolar para Escola Básica, conforme decreto nº 66/ SEE, Parecer 29/72. Atendia em média, na época, 700 alunos de 1ª a 8ª série do 1º Grau. Em 1981, o prédio recebeu a segunda reforma, sendo construídos dois sanitários para os alunos, duas salas de aulas e um gabinete dentário, extinto atualmente. Em 1985 foi criado o Pré – Escolar, sendo, então, o corpo discente formado por 800 alunos. Já em 1992, a Escola Básica sofreria outra transformação, desta vez alcançando o porte colegial sendo criado o Curso de Educação Geral (2º Grau), com mais de 750 alunos, em três turnos. Passou, então, para “Colégio Estadual Ana Gondin” segundo Parecer nº 265/92.

Em 1993, foram construídas mais duas salas de aula, dois módulos para o pré-escolar e uma sala aos professores. Em 1995, o espaço físico seria ampliado com a construção de uma sala para a Orientação Educacional e outra para a Administração Escolar. Participando de um projeto de capacitação do adolescente ao trabalho, denominado PROFORT, promovido pelo Governo do Estado, em parceria com uma empresa de informática, a School Basic, em 1996, o Colégio ganharia a implantação do Curso Técnico de Processamento de Dados. Em 2000 formou-se a última turma deste curso. Em 2000 a escola sofreu uma nova alteração. Passou, então a Escola de Educação Básica Ana Gondin, nome atual conforme portaria E/ 0017 SED de 28/03/2000. A partir de 2002 a escola passou a funcionar somente do Pré- Escolar ao Ensino Fundamental. Em 2004 a escola sofreu uma nova alteração, voltando a funcionar do Pré-escolar ao Ensino Médio. Em 2006 a escola ampliou seu atendimento aos alunos do Ensino Médio, contando com uma extensão na Escola de Ensino Fundamental Santa Marta, no Farol, atendendo duas turmas. Em 2007, recebeu do PROINFO uma Sala Informatizada cedendo o espaço físico para atendimento de 02 turmas do CEJA e algumas turmas do NEP favorecendo desta forma, nossa comunidade. Em 2007/ 2008, houve reformas no espaço físico, como pintura e consertos do telhado do prédio antigo, reformas nas quadras e compra de novos holofotes ,pintura e reforma dos muros e frente da escola e através de mutirão com a Comunidade Escolar e doação de tintas do Governo do Estado, as salas de aula foram pintadas e restauradas, bem como todo o interior do refeitório e exterior do prédio antigo. Foram, também, informatizados todos os setores Pedagógico/Administrativo. Através da GERED foi adquirido mobília nova para secretaria da escola, para melhor atender seus docentes e alunos, pais e responsáveis. Atualmente a escola funciona nos três turnos, atendendo 800 alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio,conta com 43 professores, com a equipe técnico pedagógica administrativa sendo composta por 17 funcionários, onde 99% com especialização na área da educação.

Localização da escola

A Escola de Educação Básica Ana Gondin localiza-se à Travessa Zeferino de Castro, s/nº, frente à Praça Polidoro Santiago, Bairro Magalhães, a 2 km do centro da cidade. Este bairro é o mais populoso do município, tendo algumas praças e monumentos, e suas ruas estreitas calçadas e algumas asfaltadas. As casas, são de arquitetura moderna, clássica construídas de alvenaria e mistas.

Diagnóstico da comunidade escolar

Buscando a resolução dos problemas existentes na escola, querendo sua melhoria, se faz mister conhecer sua realidade, para que se possa desenvolver um trabalho consciente e eficiente, desde sua origem até as evoluções educacionais ou físicas mais modernas. Assim, a coleta de dados sobre a clientela escolar, interna e externa, tornam-se requisitos essenciais aos ajustes nas condições pedagógicas, administrativas e físicas da escola e, por conseguinte, da sociedade. Conhecer a comunidade externa, é pois, um fator importante e indispensável para toda escola, Direção e seus colaboradores diretos, os professores e especialistas, para que possam formular estratégias buscando resgatar os anseios dos pais e responsáveis pela educação de seus filhos.Somente com dados históricos e reais, poder-se-á ter a certeza de se estar alcançando resultados aos anseios esperados pelos alunos, professores, escola e comunidade. A comunidade escolar da Escola de Educação Básica Ana Gondin é representada pelos pais dos alunos ou responsáveis, familiares corpo docente e discente, Direção, equipe pedagógica e funcionários deste estabelecimento de ensino. Com área de 3.254,85m², Com 16 salas de aula, laboratórios de informática e de ciências, biblioteca, sala de vídeo, refeitório, cozinha e área administrativa completa. A circulação é atendida por escadas, rampas e elevador. Serão cerca de 845,55m² de área construída para o ginásio de esportes e vestiários e a área urbanizada contemplará 5.172,00m². A acessibilidade é prevista através das rampas e elevador, além de piso tátil pela edificação e banheiros acessíveis, com ginásio de esportes e respectivos vestiários, além de completa urbanização da área de 5.172,00m².

A escola desde o ano de sua fundação até a atualidade teve os seguintes diretores e assessores: Royal Silva-01/02/1935 a 30/01/1936; Ruben Lima de Ulyssea-1936 A 1958; Gether Martins Brum-1958 A 1961; Lenice Martins Ungaretti-1962 A 1963; Zulma Brandão Delgado-1964 a 1965; Selma Dos Reis Machado-1965 A 1984; Donália Ribeiro Moraes-(Substituição)-01/04 A 30/10/80; Lísia Lemos-1984 A 1986; Maristela Villa de Moraes E Maria Ivone Koerich Fernandes-1987-1990; Maria Ivone Koerich Fernandes; e José Alves Fernandes-1991 a 1994; Ionice Cardoso e Sarita Candemil-1995 a 1998; Roney Souza e Sueli Viera-1999 A 2002; Ivonete Cardoso e Rosane Duarte-2003 a 2004; Ivonete Cardoso e Silas Pacheco-2004 a 2005; Lisdelize Catherine Barreiros de Meira e Bento Davi-2005 a 2006; Lisdelize Catherine Barreiros de Meira e Lilian dos Reis Santos e Silva -2007 A 2009; Lisdelize Catherine Barreiros de Meira , Lilian dos Reis Santos e Silva e Maria Nice Gasperin-2010; Lisdelize Catherine Barreiros de Meira , Lilian dos Reis Santos e Silva e Elenita Boa Hora Goulart-2011, de 2011 a 2015 Rogério da Silva, tendo como assessoras Lilian dos Reis dos Santos e Elenita Boa Hora Goulart, de 2016 a 2019, Lilian dos Reis dos Santos e asessoras, Elenita Boa Hora Goulart e Carla Flores e de 2020, indo até 2023, Lilian dos Reis Vicente e assessoras Elenita Boa Hora Goulart e Simone Medeiros.