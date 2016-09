A busca pelo poder: Candidatos e coligações

Conheça as coligações registradas para eleger o nosso prefeito

Com maior número de eleitores – depois de Tubarão – da região da Amurel, Laguna vê e conta com o registro de pelo menos três coligações, claro reunindo o máximo possível de aliados, independente da origem partidária ou mais do que isso, uma mistura de ideologias, não importando se de centro, esquerda, direita, extrema-esquerda ou centro-direita e que os cientistas políticos chamam de “estratégias pontuais em busca do poder, flexibilizando alianças, logo fazendo parte do jogo político.

Orientação dos partidos

ESQUERDA

– PT, PCdoB e PPL.

DIREITA

– PRTB, NOVO, PSC,PSDC E PRTB.

CENTRO

– PMDB, PTB, PSL E PTN.

CENTRO-ESQUERDA

– PSDB, PDT, PSB, PPS, PV, PMN, PTdoB, SOLIDARIEDADE, PMB E REDE.

CENTRO-DIREITA

– PP, DEM, PR, PRB, PSD, PRP, PHS, PTC, PROS E PEN.

EXTREMA-ESQUERDA

– PCB, PSTU, PSOL E PCO.