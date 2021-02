A história do samba em Laguna

Um breve resgate sobre as escolas de samba

Os Democratas



Fundada no dia 6 de janeiro de 1958, a vermelho-amarelo-e-branco hoje com sede no bairro Campo de Fora, nasceu como mais um bloco carnavalesco no centro da cidade, iniciativa de Eli Caetano, Homero, Noé da Lavanderia e outros foliões. Já foi bloco rancho, sociedade de carros alegóricos, sendo atualmente uma grande escola de samba, com vários títulos conquistados. Entre seus baluartes, de saudosa memória, estão Eli Caetano, Moacir Luiz, e ainda firmes, mantendo a tradição, Afonso Barreto, Gilmar Machado, Júlio da Silva, Cida Milezzi, Cid Foss, Arlindo Reis e Luis Fernando Schiefler Lopes. Com 24 títulos, a escola tem como presidente Claúdia Neto Lopes da Silva e vice Fabrício Batista.

Mocidade



No dia 18 de julho de 1980, surgiu em Laguna, mais precisamente no bairro Progresso, mais uma escola de samba. Um grupo de carnavalescos, a maioria oriunda de outra escola do bairro, a Brinca Quem Pode, se reuniu na casa da Tereza do Élio, e fundou o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mocidade Independente do Bairro Progresso. Entre os principais fundadores, João de Sousa Júnior e Terezinha Souza Pacheco, ambos ainda em atuação na escola, logo, considerados grandes baluartes da Mocidade. Ainda contribuíram para sua fundação Ademir Roque, Ataíde Roque, Ivo Coelho, Flávio Rogério de Oliveira, Moacir Luiz Demerval Batista, Aldo Campos, Ruberval Pacheco, Emília Bernardo Vieira, Élio Pacheco e José Manoel Vieira (primeiro presidente). O primeiro carnaval da verde e branco foi em 1981, com o tema enredo “No mundo do faz de conta”, do saudoso Ivaldo Roque. Responde como presidente atualmente Fátima Regina Mendes Marçal e como vice Domingos Carvalho da Rosa. Principal conquista da escola foi o título de campeã do carnaval de 2000, com o tema “Do fogo nasce a vida”, de Jairo Barcelos.

Vila Isabel



A S.C.R.E.S Vila Isabel, foi fundada em 13 de maio de 1958, logo com 62 anos, tem sua sede social localizada a rua Osvaldo Aranha, no centro. Tornou-se, com o passar dos anos, uma das mais tradicionais escolas de samba do carnaval de Laguna. Com 15 títulos, tem na presidência André Roberto da Silva Machado e vice Ademir Roque. Impossível não ser contagiado pelo som harmonioso e alegre de sua bateria, principalmente quando do repique de descanso, tão característico da escola. Após conquistar o título em 1969, no ano seguinte, desfilou como convidada no Carnaval de San Luis, na Argentina. Entre os baluartes, destaque para Antônio de Souza, o Catarina, Helinho da Vila e José Carlos Sabino, todos de saudosa memória, e Maria Gorete Ferreira e Danilo Prudêncio, que continuam na atividade.

Xavante



Em 1946, um grupo de foliões resolveu apoiar a idéia de um jovem (de nome Barbosa) que recentemente havia chegado à cidade; a de fundar um bloco de rua, que ganhou o nome de Xavante. Remi Firmino, Itanê Schneider, Valmir Guedes e Ibrahim Abrahão todos já falecidos participaram da fundação. Álvaro Ávila, o sempre lembrado Alvim Gambá, também já falecido, foi outro folião participante do início da taba xavantina, que embora tenha surgido no centro, logo foi para o bairro Magalhães, onde até hoje tem sua sede. Falar em Xavante é falar dos saudosos mestres Jurandir, seu Lilica, Lico, entre outros. Com 33 títulos, responde como presidente atualmente, Márcio A. Cardoso, o “Puruca ” e vice Edilson Niehues.

Brinca-Quem-Pode



Fundada em 1947, a Brinca Quem Pode já conquistou sete títulos no Carnaval lagunense. A idéia de criação da entidade carnavalesca surgiu um ano após a fundação de outra escola, a Xavante. Entre seus principais fundadores estavam Paulinho Baeta, Primitivo dos Santos, Almiro dos Reis, Adeládio Pires, Mauro Camilo, Agenor Pinto, e Antonio dos Reis, o nosso querido Mestre Cacique, (todos já falecidos). Destaque entre os baluartes, dona Selma de Sousa, André Reis e Maria Silvia Ramos Simonatto (dona Cida). A vermelho-e-branco, que tem sua sede social localizada na rua Santa Rita de Cássia, no bairro Progresso. É presidida por Janice dos Reis, tendo na vice Edson Roberto.