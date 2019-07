A homenagem a Marquinhos

Com uma “pelada”, seguida de uma paella valenciana, preparada por Alvaro e Fábio Antunes, a esperada homenagem ao sempre craque Marquinhos (Santos) que brilhou e muito no futebol brasileiro, especialmente no nosso Avai, clube ao qual continua prestando seus serviços, na área administrativa, aconteceu na noite da última sexta-feira,28, na Associação Esportiva Réus, de nossa cidade.

Tendo na organização, o esforçado Amauri Luckina, a homenagem foi das mais prestigiadas, com a presença de futebolistas da cidade, formando dois times fortes, inclusive com o homenageado e acompanhantes como o Jornalista Carlos Alberto Ferreira (que recebeu homenagem da Copa do Torcedor Lagunense, devidamente entregue por Gustavo Guedes) e Marinho Marcondes, além de Fonseca, que brilhou no Laguna EC e no Avai, do Portinho, e cujo resultado final foi de 2 a 2, e que teve transmissão direta com a equipe de Rochinha.

Após o jogo, a confraternização foi maior ainda, com Marquinhos atendendo a todos e até autografou um quadro fixo na sala principal da Associação Réus. O ex-prefeito Everaldo dos Santos também se fez presente, e até entregou um troféu da Copa do Torcedor Lagunense a representante do deputado estadual Felipe Estevão, assim como o ex-secretário regional Robson Caporal fez a entrega de homenagem a Edir Réus.

Aqui alguns registros fotográficos da grande noitada.