A lagunense Anita

A Fundação Catarinense de Cultura, que ainda em janeiro deixou de auxiliar as nossas tradicionais bandas União dos Artistas e Carlos Gomes, cancelando um edital programado para tal, esta semana convidou Lages e Curitibanos para integrarem as homenagens que serão prestadas a lagunense (conforme certidão de nascimento) Anita Garibaldi, no bicentenário de seu nascimento, a acontecer em 2021. Aliás, um pouco de sua história, estamos publicando hoje, na página 3, coluna Gente de Nossa Terra. Seria bom que as nossas autoridades culturais, promovessem alguma manifestação, quem sabe enviando para a própria FCC, cópias da certidão tardia de nascimento.