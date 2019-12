A melhor mãe do mundo é aquela que entende que não existe a melhor mãe do mundo!

Até certo ponto é natural as mães se mostrarem preocupadas. Porém, muitas vezes, percebo a auto cobrança exacerbada pelo anseio em ser a melhor mãe do mundo, gerando extrema ansiedade e angústia.

Faz parte do processo de psicoterapia infantil e adolescente, a anamnese com os pais. Mas ocorre que as mães acabam representando, na grande maioria das vezes, os pais. Costumam trazer uma demanda de preocupação extremamente angustiante, buscando respostas e até identificação de sua culpa nas dificuldades dos filhos.

Saibam mães, não existe ninguém perfeito, não existe mãe, nem pai e nem filhos perfeitos. O que existem são responsabilidades e estas sempre devem ser compartilhadas, pois uma única pessoa não dá conta de todas as demandas.

Em um processo de psicoterapia, busco acolher o sofrimento de quem está participando do processo, geralmente as mães, e faço o convite para o trabalho em equipe, compartilhando responsabilidades, inclusive com a criança/adolescente.

Psicóloga Luana Branco de Abreu – CRP 12/08573

Especialista em Psicologia em Saúde

Realiza atendimento na Clínica VittaSul