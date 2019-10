Abelardo Calil Bulos

★28/11/1907

✝06/08/1978

Uma das maiores inteligências de Laguna e do Estado, nasceu em Tubarão, em 28 de novembro de 1907 mas, residindo aqui, amou esta cidade como poucos. Era formado pela Universidade de Genève, Médico Catedrático PF 15 (padrão em Genebra, Suíça). Aos 11 anos foi para o Líbano, onde internado em seminário, estudou no colégio de irmãos franciscanos, até ingressar na Universidade.Por opção de seu pai, Paulo Calil Bulos, teve a liberdade de escolher o local e o curso, se em Paris ou em Genebra, preferindo a segunda, onde formou-se em 1931. Só que por ser estrangeiro, lá não pode clinicar e em 1935 voltou ao Brasil, já casado com dona Ivonne Albert, (filha de um grande advogado da Suíça), com quem teve a primeira filha, Nida Janine, a conhecida Naná. O dr. Abelardo, na volta ao país, residiu e clinicou como cirurgião, no Rio de Janeiro, onde atuou por muitos anos. Com problemas de saúde, decidiu então retornar definitivamente à Laguna, já com mais um filho, Richard. Aqui nasceram Jacques e Paulo. Na terra de Anita, ele foi jornalista (atuando na assessoria de imprensa da Prefeitura e colaborando com jornais daqui e da capital), professor de francês, diretor da Escola Normal do Ginásio de Laguna e dono de farmácia. Como era médico, um de seus grandes amigos foi o também médico, dr. Paulo Carneiro. Amante da leitura, escreveu centenas de crônicas, mas que nunca foram publicadas.Foi um homem honrado, honesto e muito querido pela nossa população. Faleceu em 6 de agosto de 1978.