★22/04/1930

✝17/03/2014

Nascido em Lauro Muller, aqui no sul do Estado, em 22 de abril de 1930, filho de Filomena e de Rodolfo Luciano Pereira, o saudoso Ablair Faber Pereira ainda criança, em companhia dos pais veio residir em Laguna, onde ele fez os primeiros estudos, indo depois para a capital e dali para Curitiba, onde graduou-se como Bioquímico e Farmacêutico, aliás dos mais admirados por nossa gente, até mesmo pela forma como tratava a todos. Uma vez formado, voltou a cidade que o adotou e pela qual foi adotado, aqui investindo e casando com June (Chede) com quem teve quatro filhos: Aline, Carla, Helen e Norton, que lhes deram seis netos. O feliz casamento durou por exatos 54 anos. Como profissional, logo foi convidado a assumir a chefia do então Centro de Saúde, ali da Carioca, onde certamente ampliou o número de pessoas amigas. Durante um bom tempo, manteve uma farmácia no centro da cidade, à rua Raulino Horn, onde hoje funciona o Magazine Luiza. Possuidor de um grande coração, ele continuava atendendo a todas as pessoas que lhe procuravam, já que tinha por lema servir o semelhante. Faleceu em 17 de março de 2014.