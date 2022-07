Ela nasceu, ou como dizem seus conterrâneos, “estreiou” na Bahia, mas foi no Rio de Janeiro que sua voz ecoou pelos microfones de grandes rádios cariocas. A infância da radialista Acacia Vieira dos Santos foi extremamente musical: “Meu pai era ligado a comunicação e ganhava muitos discos das gravadoras. Nossa casa era muito musical. Passávamos os dias embalados ao som de Gilberto Gil, Maria Betânia, Gal Costa, Tropicalia, MPB, rock e também cantores internacionais”, recorda.

O amor pelos vinis fez com que a filha dos saudosos Denise e Áureo ganhasse o título de dj mirim do prédio: “Eu tinha um volume gigantesco de discos e sempre fui muito faladeira. Isso tudo acabou influenciando na escolha profissional”.

No decorrer dos anos, Acacia fez cursos na área de teatro, locução, oratória, técnicas vocais: “Estudei teatro e inclusive tenho o registro de atriz, mas sempre focada em aprimorar minha desenvoltura como radialista”, explica.

Ao completar 50 anos de idade e 30 de profissão, a focalizada decidiu encarar novos desafios: “Duas primas minhas que já estavam morando em Imbituba me incentivaram a deixar o Rio de Janeiro e tirar da gaveta o antigo sonho de trabalhar com o Turismo. Vendi tudo que tinha, pedi as contas das rádios em que trabalhava e parti rumo ao sul do país”.

Instalada em Imbituba, Acácia ficou apenas 15 dias procurando emprego: “Logo consegui uma vaga em um resort na Praia do Rosa, lugar em que trabalhei até a pandemia”.

E foi então, que a baiana que chegou a achar que sua trajetória na comunicação estava encerrada, ganhou um novo capítulo: “Estava fazendo um freelancer na porta de uma loja, quando o então gerente da Difusora passou e ao me ouvir logo fez a proposta de visitar a rádio. Desde então, aqui estou”.

Com planos de trabalhar até a aposentadoria, abandonar o microfone é algo que não está nos planos: “Enquanto estiver lúcida e a voz me permitir quero seguir no serviço. Se os ouvintes ainda me quiserem, com toda certeza trabalhando estarei. Não há atividade melhor no mundo, que permita você se divertir, ter contato com pessoas e música e ainda receber para isso”.