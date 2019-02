Ação da Fundação Catarinense de Cultura prejudica bandas Centenárias

Entre os primeiros atos da nova presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Ana Lúcia Coutinho, pelo menos um deles trouxe sérios prejuízos para as tradicionais bandas de Laguna, Sociedade Musical União dos Artistas, fundada em 03 de maio de 1860, portanto a mais antiga corporação musical privada do Brasil, com 159 anos e a Sociedade Musical Carlos Gomes, igualmente das mais antigas, fundada em 8 de abril de 1882.

Ainda em janeiro, quando corria prazo (dia 18) do edital de licitação, na ordem de R$ 200 mil, para aquisição de instrumentos musicais para as duas bandas, eis que a nova presidente, simplesmente suspendeu o edital, enviando-o para os arquivos da FCC.

Diante de cobrança que o JL fez esta semana, veio a confirmação de que a suspensão foi por falta de recursos orçamentários, mas que ainda poderá sair.