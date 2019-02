★23/05/1907

✝16/01/1981

A coluna que é das mais esperadas por nossos leitores, apresenta hoje Acary Silva, de tradicional família lagunense, que aqui nasceu em 23 de maio de 1907, filho de Jovelina Perfeito) e de Eduardo Silva. Iniciou sua carreira no comércio, tendo exercido as mais diversas funções de confiança e de destaque. Foi chefe de Escritório de algumas empresas no Rio de Janeiro, onde a sua atuação, como economista foi reconhecida por todos. Foi gerente do saudoso Banco Inco – Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, atuando nas filiais de Lages, Joaçaba, Rio do Sul e Florianópolis. Aliás, no banco, gozou de destacada posição, por seus conhecimentos de assuntos bancários, sendo sua inteligência e valor pessoal reconhecidos pelos diretores da instituição que marcou época no setor bancário brasileiro. Industrial e cafeicultor foi o iniciador da cultura racional do café sombreado na Ilha de Santa Catarina. Seu trabalho na cafeicultura logo foi reconhecido por integrantes do setor, que o elegeram presidente da Associação Catarinense de Cafeicultores e pelo governo do Estado que o nomeou representante junto ao Congresso Mundial do Café, realizado em 1954, em Curitiba, onde a sua palavra foi das mais respeitadas. Possuidor de “grande coração”, sempre procurou ajudar os menos favorecidos. Era casado com dona Vera (Brito) com quem teve os filhos Cláudio, Vera Maria e Sérgio e Mariana e Sônia. Faleceu em nossa capital em 16 de janeiro de 1981.